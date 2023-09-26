Захарова указала на виновного в скандале с украинским нацистом

Захарова обвинила премьер-министра Канады в скандале с украинским нацистом

27 сентября 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

В скандале с бойцом дивизии СС виноват Джастин Трюдо, считает Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU Спикера палаты общин Канады Энтони Рота сделали «козлом отпущения» из-за скандала с выступлением бывшего бойца дивизии СС Ярослава Хунку в парламенте. Это сделано, чтобы «вывести из-под удара» премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Из Рота сделали „козла отпущения“, выведя из-под удара Трюдо и его соратников. Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает „лесных братьев“, „галичину“, факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль», — написала в своем telegram-канале Мария Захарова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку в парламенте Канады. Джастин Трюдо заявил, что не был в курсе выступления Хунки и не предупреждал о нем делегацию Украины. После скандала с экс-бойцом СС американский журналист Джексон Хинкл отметил, что весь мир должен поддержать героическую миссию президента России Владимира Путина по денацификации Украины. Энтони Рот, устроивший чествование Ярослава Хунки после случившегося подал в отставку.

Спикера палаты общин Канады Энтони Рота сделали «козлом отпущения» из-за скандала с выступлением бывшего бойца дивизии СС Ярослава Хунку в парламенте. Это сделано, чтобы «вывести из-под удара» премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Из Рота сделали „козла отпущения“, выведя из-под удара Трюдо и его соратников. Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает „лесных братьев“, „галичину“, факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль», — написала в своем telegram-канале Мария Захарова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку в парламенте Канады. Джастин Трюдо заявил, что не был в курсе выступления Хунки и не предупреждал о нем делегацию Украины. После скандала с экс-бойцом СС американский журналист Джексон Хинкл отметил, что весь мир должен поддержать героическую миссию президента России Владимира Путина по денацификации Украины. Энтони Рот, устроивший чествование Ярослава Хунки после случившегося подал в отставку.