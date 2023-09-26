На «Курганмашзаводе» планируют реорганизацию

На КМЗ планирует реорганизацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Совет акционеров ПАО «Курганмашзавод» рассмотрит вопросы по реорганизации предприятия и увеличении уставного капитала. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

«Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о реорганизации ПАО „Курганмашзавод“ в форме присоединения к нему АО „РТ-Курганмашзавод“. Об увеличении уставного капитала ПАО „Курганмашзвод“ путем размещения дополнительных акций», — говорится в документации, подписанной исполнительным директором предприятия Игорем Гиске. Увеличить уставной капитал планируют путем размещения акций на 900 миллионов рублей.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопросы о делистинге акций (исключении ценных бумаг из оборота на бирже), а также исключении из устава указания, что КМЗ является публичным обществом. К тому же, предприятие планирует написать обращение в Банк России об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах.

URA.RU направил запрос на предприятие «Курганмашзавод», чтобы выяснить причины реорганизации. Ответ ожидается.

По данным сервиса СБИС, АО «РТ-Курганмашзавод» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Врио гендиректора предприятия является бывший руководитель ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» получил миллиарды рублей на обновление производства. По словам, заместителя исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Романа Хромова, в ближайшие два года планируется закупка нового оборудования, проведение строительно-монтажных работ и ремонт цехов.