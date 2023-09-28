Нагорный Карабах прекратит существование 1 января 2024 года

Глава региона Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование как непризнанная республика. Соответсвующий указ подписал глава региона Самвел Шахраманян.
«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в документе. Указ подписал глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.
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