Нагорный Карабах прекратит существование 1 января 2024 года

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, город шуши, собор святого христа всеспасителя
Глава региона Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование как непризнанная республика. Соответсвующий указ подписал глава региона Самвел Шахраманян.

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в документе. Указ подписал глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.

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С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование как непризнанная республика. Соответсвующий указ подписал глава региона Самвел Шахраманян. «Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в документе. Указ подписал глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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