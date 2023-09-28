Водитель вошел в число популярных профессий у безработных пермяков

Водитель и работники котельных стали самыми популярными профессиями среди безработных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водители, работники котельных и специалисты по работе на маркетплейсах стали самыми востребованными профессиями среди программ обучения в центре занятости Пермского края. Об этом сообщается на сайт правительства и администрации Пермского края.

«Совместно с работодателями и учебными заведениями Центр занятости Пермского края определил наиболее актуальные программы обучения и подготовки специалистов, которые востребованы на предприятиях Пермского края. Самыми популярными профессиональными направлениями стали работники котельных, водители транспортных средств, а также специалисты по работе на маркетплейсах и в сфере интернет-продвижения», — говорится на сайте.

По словам начальника учебно-методического отдела центра занятости Ольги Трапезниковой, при выборе программ подготовки специалисты центра анализируют предпочтения самих соискателей и требования и нужды работодателей. Это помогает пермякам получать актуальные и востребованные профессии. С начала 2023 года в центре занятости приступили к обучению более 3,4 тысяч человек, 1265 — за счет бюджета края, а остальные 2219 — по нацпроекту «Демография». Завершили обучающие программы 2,7 тысяч человек, более 1,6 из которых уже нашли работу. В текущем году бесплатное обучение доступно безработным, зарегистрированным в службах занятости, работникам, которые находятся под риском увольнения, молодым, пенсионерам, мама в декрете и мама, имеющих детей до 8 лет.

Совокупность мер по увеличению производительности труда в Пермском крае помогает снижать уровень безработицы в регионе. За это достижение ранее губернатора Пермского края Дмитрия Махонина похвалил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.