Силуанов поделился мечтой о бюджете России

Силуанов мечтает больше не говорить о сложностях бюджета РФ

28 сентября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов заявил, что бюджет РФ на 2024 год будет еще сложнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что мечтает о том, чтобы на следующих форумах обо всех финансовых трудностях страны говорили как о чем-то минувшем. Об этом министр финансов рассказал во время пленарного заседания Московского финансового форума. «Мне хотелось бы, чтобы мы меньше вспоминали одну из песен, где говорится „это был тяжелый год“. Чтобы мы на следующих форумах о сложностях бюджета вспоминали так, что они уже были в прошлом», — сказал Антон Силуанов. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Глава Министерства финансов предупредил, что на 2024 год бюджет будет еще сложнее. По его словам, стране будут нужны новые источники финансирования, а также ресурсы и решения. На этом же заседании Силуанов сказал, что России хватит денег на все запланированные в 2024 году проекты. Также он сообщил, что правительство взяло из Фонда национального благосостояния четыре триллиона рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что мечтает о том, чтобы на следующих форумах обо всех финансовых трудностях страны говорили как о чем-то минувшем. Об этом министр финансов рассказал во время пленарного заседания Московского финансового форума. «Мне хотелось бы, чтобы мы меньше вспоминали одну из песен, где говорится „это был тяжелый год“. Чтобы мы на следующих форумах о сложностях бюджета вспоминали так, что они уже были в прошлом», — сказал Антон Силуанов. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Глава Министерства финансов предупредил, что на 2024 год бюджет будет еще сложнее. По его словам, стране будут нужны новые источники финансирования, а также ресурсы и решения. На этом же заседании Силуанов сказал, что России хватит денег на все запланированные в 2024 году проекты. Также он сообщил, что правительство взяло из Фонда национального благосостояния четыре триллиона рублей.