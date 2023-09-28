Казанский тезка мобилизованного свердловчанина получал выплаты вместо него

28 сентября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Свердловчанин пожаловался на отсутствие выплат, и выяснилось, что вместо него деньги получает тезка из Казани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мобилизованный житель Краснотурьинска (Свердловская область) остался без выплат, так как вместо него на службу оформили его полного тезку из Казани. Ошибка вскрылась, когда к делу подключился аппарат уполномоченного по Свердловской области, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «В одном случае мобилизованный из Краснотурьинска не получал средства, потому что из-за ошибки не числился ни в одной военной части, а вместо него на службу был оформлен его полный тезка из Казани», — рассказали в ДИПе. Жалоба поступила на телефон горячей линии по нарушениям во время мобилизации, который открыли по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Всего за год на номер позвонили 30126 человек. В большинстве случаев (21 354) обратившимся оказали юридическую помощь, еще семь тысяч семей мобилизованных получили волонтерскую помощь и консультации по региональным выплатам. В 3150 случаях военнослужащим помогли оформить банковские карты. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, после частичной мобилизации основные обращения касались отсутствия медкомиссий, проблем с оформлением документов. «В частности, из-за срочности мобилизации возникали ошибки во время оформления личных жетонов, банковских карт, прикрепления к воинской части. Много жалоб также было на плохие бытовые условия во время размещения в сборных пунктах», — цитируют Мерзлякову в ДИПе. Частичная мобилизация прошла в сентябре 2022 года. Всего на военную службу призвали 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованный житель Краснотурьинска (Свердловская область) остался без выплат, так как вместо него на службу оформили его полного тезку из Казани. Ошибка вскрылась, когда к делу подключился аппарат уполномоченного по Свердловской области, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «В одном случае мобилизованный из Краснотурьинска не получал средства, потому что из-за ошибки не числился ни в одной военной части, а вместо него на службу был оформлен его полный тезка из Казани», — рассказали в ДИПе. Жалоба поступила на телефон горячей линии по нарушениям во время мобилизации, который открыли по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Всего за год на номер позвонили 30126 человек. В большинстве случаев (21 354) обратившимся оказали юридическую помощь, еще семь тысяч семей мобилизованных получили волонтерскую помощь и консультации по региональным выплатам. В 3150 случаях военнослужащим помогли оформить банковские карты. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, после частичной мобилизации основные обращения касались отсутствия медкомиссий, проблем с оформлением документов. «В частности, из-за срочности мобилизации возникали ошибки во время оформления личных жетонов, банковских карт, прикрепления к воинской части. Много жалоб также было на плохие бытовые условия во время размещения в сборных пунктах», — цитируют Мерзлякову в ДИПе. Частичная мобилизация прошла в сентябре 2022 года. Всего на военную службу призвали 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий.