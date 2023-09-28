Казанский тезка мобилизованного свердловчанина получал выплаты вместо него

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Свердловчанин пожаловался на отсутствие выплат, и выяснилось, что вместо него деньги получает тезка из Казани Фото:

Мобилизованный житель Краснотурьинска (Свердловская область) остался без выплат, так как вместо него на службу оформили его полного тезку из Казани. Ошибка вскрылась, когда к делу подключился аппарат уполномоченного по Свердловской области, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП).

«В одном случае мобилизованный из Краснотурьинска не получал средства, потому что из-за ошибки не числился ни в одной военной части, а вместо него на службу был оформлен его полный тезка из Казани», — рассказали в ДИПе. Жалоба поступила на телефон горячей линии по нарушениям во время мобилизации, который открыли по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Всего за год на номер позвонили 30126 человек.

В большинстве случаев (21 354) обратившимся оказали юридическую помощь, еще семь тысяч семей мобилизованных получили волонтерскую помощь и консультации по региональным выплатам. В 3150 случаях военнослужащим помогли оформить банковские карты.

По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, после частичной мобилизации основные обращения касались отсутствия медкомиссий, проблем с оформлением документов. «В частности, из-за срочности мобилизации возникали ошибки во время оформления личных жетонов, банковских карт, прикрепления к воинской части. Много жалоб также было на плохие бытовые условия во время размещения в сборных пунктах», — цитируют Мерзлякову в ДИПе.

Частичная мобилизация прошла в сентябре 2022 года. Всего на военную службу призвали 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий.

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Мобилизованный житель Краснотурьинска (Свердловская область) остался без выплат, так как вместо него на службу оформили его полного тезку из Казани. Ошибка вскрылась, когда к делу подключился аппарат уполномоченного по Свердловской области, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «В одном случае мобилизованный из Краснотурьинска не получал средства, потому что из-за ошибки не числился ни в одной военной части, а вместо него на службу был оформлен его полный тезка из Казани», — рассказали в ДИПе. Жалоба поступила на телефон горячей линии по нарушениям во время мобилизации, который открыли по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Всего за год на номер позвонили 30126 человек. В большинстве случаев (21 354) обратившимся оказали юридическую помощь, еще семь тысяч семей мобилизованных получили волонтерскую помощь и консультации по региональным выплатам. В 3150 случаях военнослужащим помогли оформить банковские карты. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, после частичной мобилизации основные обращения касались отсутствия медкомиссий, проблем с оформлением документов. «В частности, из-за срочности мобилизации возникали ошибки во время оформления личных жетонов, банковских карт, прикрепления к воинской части. Много жалоб также было на плохие бытовые условия во время размещения в сборных пунктах», — цитируют Мерзлякову в ДИПе. Частичная мобилизация прошла в сентябре 2022 года. Всего на военную службу призвали 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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