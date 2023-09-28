В Тюмени назвали предварительную причину взрыва в жилом доме

28 сентября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Взрыв в одной из квартир прогремел ночью 28 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тюмени в жилом доме взорвался газ По предварительным данным взрыв в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени произошел не из-за воспламенения природного газа, находящегося в сетях. Об этом на собрании с жителями рассказал замглавы администрации города Владимир Кильтау. «Службы „Газпрома“ сделали свое предварительное заключение. Предварительно, хлопок газовоздушной смеси был не из сети природного газа. Возбуждено расследование, итоги будут позднее», — рассказал Кильтау на собрании с жильцами. Ранее URA.RU писало, что жителям дома №34 по улице Геологоразведчиков, где ночью 28 сентября произошел взрыв в одной из квартир, разрешили вернуться в свое жилье после эвакуации. Экспертиза показала, что угрозы обрушения здания нет.

По предварительным данным взрыв в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени произошел не из-за воспламенения природного газа, находящегося в сетях. Об этом на собрании с жителями рассказал замглавы администрации города Владимир Кильтау. «Службы „Газпрома“ сделали свое предварительное заключение. Предварительно, хлопок газовоздушной смеси был не из сети природного газа. Возбуждено расследование, итоги будут позднее», — рассказал Кильтау на собрании с жильцами. Ранее URA.RU писало, что жителям дома №34 по улице Геологоразведчиков, где ночью 28 сентября произошел взрыв в одной из квартир, разрешили вернуться в свое жилье после эвакуации. Экспертиза показала, что угрозы обрушения здания нет.