В Тюмени назвали предварительную причину взрыва в жилом доме

По предварительным данным взрыв в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени произошел не из-за воспламенения природного газа, находящегося в сетях. Об этом на собрании с жителями рассказал замглавы администрации города Владимир Кильтау.
«Службы „Газпрома“ сделали свое предварительное заключение. Предварительно, хлопок газовоздушной смеси был не из сети природного газа. Возбуждено расследование, итоги будут позднее», — рассказал Кильтау на собрании с жильцами.
Ранее URA.RU писало, что жителям дома №34 по улице Геологоразведчиков, где ночью 28 сентября произошел взрыв в одной из квартир, разрешили вернуться в свое жилье после эвакуации. Экспертиза показала, что угрозы обрушения здания нет.
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