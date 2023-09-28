В Тюмени назвали предварительную причину взрыва в жилом доме

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Взрыв. Тюмень
Взрыв в одной из квартир прогремел ночью 28 сентября Фото:
новость из сюжета
В Тюмени в жилом доме взорвался газ

По предварительным данным взрыв в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени произошел не из-за воспламенения природного газа, находящегося в сетях. Об этом на собрании с жителями рассказал замглавы администрации города Владимир Кильтау.

«Службы „Газпрома“ сделали свое предварительное заключение. Предварительно, хлопок газовоздушной смеси был не из сети природного газа. Возбуждено расследование, итоги будут позднее», — рассказал Кильтау на собрании с жильцами.

Ранее URA.RU писало, что жителям дома №34 по улице Геологоразведчиков, где ночью 28 сентября произошел взрыв в одной из квартир, разрешили вернуться в свое жилье после эвакуации. Экспертиза показала, что угрозы обрушения здания нет.

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По предварительным данным взрыв в доме №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени произошел не из-за воспламенения природного газа, находящегося в сетях. Об этом на собрании с жителями рассказал замглавы администрации города Владимир Кильтау. «Службы „Газпрома“ сделали свое предварительное заключение. Предварительно, хлопок газовоздушной смеси был не из сети природного газа. Возбуждено расследование, итоги будут позднее», — рассказал Кильтау на собрании с жильцами. Ранее URA.RU писало, что жителям дома №34 по улице Геологоразведчиков, где ночью 28 сентября произошел взрыв в одной из квартир, разрешили вернуться в свое жилье после эвакуации. Экспертиза показала, что угрозы обрушения здания нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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