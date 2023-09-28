В МИД Польши заявили о серьезной стратегической ошибке Зеленского

МИД Польши: Германия виновата в ухудшении отношений Киева и Варшавы

29 сентября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому Германия пообещала политические и экономические гарантии, заявил Аркадий Мулярчик Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский совершает большую ошибку, преследуя интересы олигархов и сельскохозяйственных компаний. Тем самым он создает напряженность в отношениях с польской властью. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик. По его словам, к такому шагу украинского президента подтолкнула Германия. «Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую политику совершенно неблагодарной», — сообщил Мулярчик в беседе с польским изданием Fronda . По его словам, Германия увидела опасность в отношениях Украины и Польши, поэтому в ее интересах ухудшить отношения двух стран. Мулярчик сообщил, что украинскому президенту Берлин пообещал политические и экономические гарантии. Однако замминистра Польши уверен, что они не будут соблюдаться. В последнее время отношения Польши и Украины заметно обострились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Польше стоит обратить внимание на угрозу со стороны Киева, так как украинские бойцы могут повторить «Волынскую резню». Кроме того, польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский совершает большую ошибку, преследуя интересы олигархов и сельскохозяйственных компаний. Тем самым он создает напряженность в отношениях с польской властью. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик. По его словам, к такому шагу украинского президента подтолкнула Германия. «Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую политику совершенно неблагодарной», — сообщил Мулярчик в беседе с польским изданием Fronda. По его словам, Германия увидела опасность в отношениях Украины и Польши, поэтому в ее интересах ухудшить отношения двух стран. Мулярчик сообщил, что украинскому президенту Берлин пообещал политические и экономические гарантии. Однако замминистра Польши уверен, что они не будут соблюдаться. В последнее время отношения Польши и Украины заметно обострились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Польше стоит обратить внимание на угрозу со стороны Киева, так как украинские бойцы могут повторить «Волынскую резню». Кроме того, польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, передает телеканал 360.