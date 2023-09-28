В Салехард прилетели два военнослужащих, награжденных медалями «За отвагу»

В аэропорту Салехарда встретили бойцов, награжденных медалями «За отвагу» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили двух военнослужащих, прилетевших из зоны спецоперации в отпуск. Они награждены медалями «За отвагу». Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы.

«Бойцы СВО Ильшад Яруллин и Мелис Эркинов сегодня прилетели в Салехард московским рейсом. Оба — с медалями „За отвагу“, которые получили за личное мужество», — сообщает пресс-служба Салехарда в официальном telegram-канале.

При выполнении задач спецоперации бойцы были ранены, но после восстановления вернулись в строй. Родных и друзей они не видели около года. В аэропорту героям устроили торжественную встречу.