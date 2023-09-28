28 сентября 2023

В ЯНАО встретили героев СВО, прилетевших в отпуск. Фото

В Салехард прилетели два военнослужащих, награжденных медалями «За отвагу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, аэропорт салехард
В аэропорту Салехарда встретили бойцов, награжденных медалями «За отвагу» Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили двух военнослужащих, прилетевших из зоны спецоперации в отпуск. Они награждены медалями «За отвагу». Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы.

«Бойцы СВО Ильшад Яруллин и Мелис Эркинов сегодня прилетели в Салехард московским рейсом. Оба — с медалями „За отвагу“, которые получили за личное мужество», — сообщает пресс-служба Салехарда в официальном telegram-канале.

При выполнении задач спецоперации бойцы были ранены, но после восстановления вернулись в строй. Родных и друзей они не видели около года. В аэропорту героям устроили торжественную встречу.

Ильшад Яруллин и Мелис Эркинов год не были дома
Ильшад Яруллин и Мелис Эркинов год не были дома
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили двух военнослужащих, прилетевших из зоны спецоперации в отпуск. Они награждены медалями «За отвагу». Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «Бойцы СВО Ильшад Яруллин и Мелис Эркинов сегодня прилетели в Салехард московским рейсом. Оба — с медалями „За отвагу“, которые получили за личное мужество», — сообщает пресс-служба Салехарда в официальном telegram-канале. При выполнении задач спецоперации бойцы были ранены, но после восстановления вернулись в строй. Родных и друзей они не видели около года. В аэропорту героям устроили торжественную встречу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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