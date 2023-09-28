Челябинск вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes

29 сентября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Челябинск занял 27 место среди 30 городов России, благоприятных для ведения бизнеса Фото: Кондрат Александров © URA.RU Челябинск занял 27 место в топ-30 городов для бизнеса. Рейтинг составило издание Forbes. «Forbes представляет новый рейтинг лучших городов России для бизнеса. На 27 месте Челябинск с итоговым баллом 52,5», — сообщается на сайте журнала. Из рейтинга исключены Москва и Санкт-Петербург. Города Подмосковья вынесены в отдельный список. По данным Forbes, в 2022 году челябинские предприятия произвели товаров и услуг на 956,6 млрд рублей. Крупнейшее частное предприятие, Челябинский электрометаллургический комбинат, заработало 97,5 млрд рублей.

Челябинск занял 27 место в топ-30 городов для бизнеса. Рейтинг составило издание Forbes. «Forbes представляет новый рейтинг лучших городов России для бизнеса. На 27 месте Челябинск с итоговым баллом 52,5», — сообщается на сайте журнала. Из рейтинга исключены Москва и Санкт-Петербург. Города Подмосковья вынесены в отдельный список. По данным Forbes, в 2022 году челябинские предприятия произвели товаров и услуг на 956,6 млрд рублей. Крупнейшее частное предприятие, Челябинский электрометаллургический комбинат, заработало 97,5 млрд рублей.