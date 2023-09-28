Челябинск вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes

Челябинск занял 27 место среди 30 городов России, благоприятных для ведения бизнеса
Челябинск занял 27 место в топ-30 городов для бизнеса. Рейтинг составило издание Forbes.
«Forbes представляет новый рейтинг лучших городов России для бизнеса. На 27 месте Челябинск с итоговым баллом 52,5», — сообщается на сайте журнала.
Из рейтинга исключены Москва и Санкт-Петербург. Города Подмосковья вынесены в отдельный список.
По данным Forbes, в 2022 году челябинские предприятия произвели товаров и услуг на 956,6 млрд рублей. Крупнейшее частное предприятие, Челябинский электрометаллургический комбинат, заработало 97,5 млрд рублей.
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