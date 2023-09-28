28 сентября 2023

Челябинск вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, город челябинск, вид сверху
Челябинск занял 27 место среди 30 городов России, благоприятных для ведения бизнеса Фото:

Челябинск занял 27 место в топ-30 городов для бизнеса. Рейтинг составило издание Forbes.

«Forbes представляет новый рейтинг лучших городов России для бизнеса. На 27 месте Челябинск с итоговым баллом 52,5», — сообщается на сайте журнала.

Из рейтинга исключены Москва и Санкт-Петербург. Города Подмосковья вынесены в отдельный список.

По данным Forbes, в 2022 году челябинские предприятия произвели товаров и услуг на 956,6 млрд рублей. Крупнейшее частное предприятие, Челябинский электрометаллургический комбинат, заработало 97,5 млрд рублей.

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Челябинск занял 27 место в топ-30 городов для бизнеса. Рейтинг составило издание Forbes. «Forbes представляет новый рейтинг лучших городов России для бизнеса. На 27 месте Челябинск с итоговым баллом 52,5», — сообщается на сайте журнала. Из рейтинга исключены Москва и Санкт-Петербург. Города Подмосковья вынесены в отдельный список. По данным Forbes, в 2022 году челябинские предприятия произвели товаров и услуг на 956,6 млрд рублей. Крупнейшее частное предприятие, Челябинский электрометаллургический комбинат, заработало 97,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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