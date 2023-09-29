29 сентября 2023

Полицейские задержали поджигателя четырех домов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, ворота, пожар, огонь, возгорание, последствия пожара
Мужчину подозревают в умышленном повреждении четырех строений Фото:

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя поселка Мулянка (Пермский край). Его подозревают в умышленном поджоге четырех строений, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Предварительно установлено, что мужчина в ночное время проникал на территорию чужих земельных участков, с помощью бензина и зажигалки поджигал постройки. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате гражданин, причастный к поджогам, был задержан», — указано на сайте ведомства.

Объяснить мотивы своих действий мужчина не смог. Ущерб оценили в два миллиона рублей. По всем эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя поселка Мулянка (Пермский край). Его подозревают в умышленном поджоге четырех строений, сообщили в ГУ МВД России по региону. «Предварительно установлено, что мужчина в ночное время проникал на территорию чужих земельных участков, с помощью бензина и зажигалки поджигал постройки. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате гражданин, причастный к поджогам, был задержан», — указано на сайте ведомства. Объяснить мотивы своих действий мужчина не смог. Ущерб оценили в два миллиона рублей. По всем эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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