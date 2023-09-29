Полицейские задержали поджигателя четырех домов в Пермском крае

Мужчину подозревают в умышленном повреждении четырех строений Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя поселка Мулянка (Пермский край). Его подозревают в умышленном поджоге четырех строений, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Предварительно установлено, что мужчина в ночное время проникал на территорию чужих земельных участков, с помощью бензина и зажигалки поджигал постройки. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате гражданин, причастный к поджогам, был задержан», — указано на сайте ведомства.

Объяснить мотивы своих действий мужчина не смог. Ущерб оценили в два миллиона рублей. По всем эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.