30 сентября 2023
29 сентября 2023

На детской площадке в ХМАО девушка снимала на видео свои половые органы

© Служба новостей «URA.RU»
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Башня Исеть. Екатеринбург, детская площадка
После замечания мужчины, девушки быстро собрались и ушли Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина прогнал с детской площадки двух девушек, устроивших съемки откровенного видео. Одна из них разделась полностью ниже пояса и начала позировать перед камерой.

«Мужик выгнал с детской площадки двух девушек, которые хотели посветить на камеру своими достоинствами», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижневартовск/ХМАО». На видео, опубликованном в сообщении видно, что одна из девушек разделась полностью ниже пояса и снимает на камеру свои половые органы.

После замечания мужчины девушки быстро собрались и ушли. По этическим соображениям URA.RU не публикует видео.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина прогнал с детской площадки двух девушек, устроивших съемки откровенного видео. Одна из них разделась полностью ниже пояса и начала позировать перед камерой. «Мужик выгнал с детской площадки двух девушек, которые хотели посветить на камеру своими достоинствами», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижневартовск/ХМАО». На видео, опубликованном в сообщении видно, что одна из девушек разделась полностью ниже пояса и снимает на камеру свои половые органы. После замечания мужчины девушки быстро собрались и ушли. По этическим соображениям URA.RU не публикует видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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