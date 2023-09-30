На детской площадке в ХМАО девушка снимала на видео свои половые органы

После замечания мужчины, девушки быстро собрались и ушли
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина прогнал с детской площадки двух девушек, устроивших съемки откровенного видео. Одна из них разделась полностью ниже пояса и начала позировать перед камерой.
«Мужик выгнал с детской площадки двух девушек, которые хотели посветить на камеру своими достоинствами», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижневартовск/ХМАО». На видео, опубликованном в сообщении видно, что одна из девушек разделась полностью ниже пояса и снимает на камеру свои половые органы.
После замечания мужчины девушки быстро собрались и ушли. По этическим соображениям URA.RU не публикует видео.
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