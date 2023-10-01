01 октября 2023

Прокуратура взяла на контроль взрыв газа в многоквартирном доме в Тобольске

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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
Межрайонный прокурор Андрей Сажин выехал на место ЧП Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. На место происшествия выехал межрайонный прокурор Андрей Сажин.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия в жилом доме в г. Тобольск. На место происшествия для оценки ситуации выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сажину поручено установить причины произошедшего и дать оценку качества эксплуатации внутридомового газового оборудования. Межрайонный прокурор также проконтролирует размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат.

Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. На место происшествия выехал межрайонный прокурор Андрей Сажин. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия в жилом доме в г. Тобольск. На место происшествия для оценки ситуации выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сажину поручено установить причины произошедшего и дать оценку качества эксплуатации внутридомового газового оборудования. Межрайонный прокурор также проконтролирует размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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