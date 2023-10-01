Прокуратура взяла на контроль взрыв газа в многоквартирном доме в Тобольске

01 октября 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Межрайонный прокурор Андрей Сажин выехал на место ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. На место происшествия выехал межрайонный прокурор Андрей Сажин. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия в жилом доме в г. Тобольск. На место происшествия для оценки ситуации выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сажину поручено установить причины произошедшего и дать оценку качества эксплуатации внутридомового газового оборудования. Межрайонный прокурор также проконтролирует размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. На место происшествия выехал межрайонный прокурор Андрей Сажин. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия в жилом доме в г. Тобольск. На место происшествия для оценки ситуации выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сажину поручено установить причины произошедшего и дать оценку качества эксплуатации внутридомового газового оборудования. Межрайонный прокурор также проконтролирует размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей.