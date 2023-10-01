Прокуратура взяла на контроль взрыв газа в многоквартирном доме в Тобольске

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. На место происшествия выехал межрайонный прокурор Андрей Сажин.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия в жилом доме в г. Тобольск. На место происшествия для оценки ситуации выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сажину поручено установить причины произошедшего и дать оценку качества эксплуатации внутридомового газового оборудования. Межрайонный прокурор также проконтролирует размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат.
Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей.
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