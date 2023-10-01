Бастрыкин заинтересовался делом свердловчан, которых выселяют из общежития

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу жителей Свердловской области, которых выселяют из аварийного общежития. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В Свердловской области жильцы местного общежития, находящегося в аварийном состоянии, вместо расселения или капитального ремонта здания получили от администрации уведомления о выселении. Жильцы дома полагают, что администрация нарушает их законные права», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
СУ СКР по Свердловской области начало проверку. Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки исполняющему обязанности руководителя следственного управления Анатолию Надбитову.
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