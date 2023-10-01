01 октября 2023
30 сентября 2023

Бастрыкин заинтересовался делом свердловчан, которых выселяют из общежития

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу жителей Свердловской области, которых выселяют из аварийного общежития. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В Свердловской области жильцы местного общежития, находящегося в аварийном состоянии, вместо расселения или капитального ремонта здания получили от администрации уведомления о выселении. Жильцы дома полагают, что администрация нарушает их законные права», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

СУ СКР по Свердловской области начало проверку. Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки исполняющему обязанности руководителя следственного управления Анатолию Надбитову.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу жителей Свердловской области, которых выселяют из аварийного общежития. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В Свердловской области жильцы местного общежития, находящегося в аварийном состоянии, вместо расселения или капитального ремонта здания получили от администрации уведомления о выселении. Жильцы дома полагают, что администрация нарушает их законные права», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. СУ СКР по Свердловской области начало проверку. Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки исполняющему обязанности руководителя следственного управления Анатолию Надбитову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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