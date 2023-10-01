Бастрыкин заинтересовался делом свердловчан, которых выселяют из общежития

02 октября 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу жителей Свердловской области, которых выселяют из аварийного общежития. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В Свердловской области жильцы местного общежития, находящегося в аварийном состоянии, вместо расселения или капитального ремонта здания получили от администрации уведомления о выселении. Жильцы дома полагают, что администрация нарушает их законные права», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. СУ СКР по Свердловской области начало проверку. Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки исполняющему обязанности руководителя следственного управления Анатолию Надбитову.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу жителей Свердловской области, которых выселяют из аварийного общежития. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В Свердловской области жильцы местного общежития, находящегося в аварийном состоянии, вместо расселения или капитального ремонта здания получили от администрации уведомления о выселении. Жильцы дома полагают, что администрация нарушает их законные права», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. СУ СКР по Свердловской области начало проверку. Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки исполняющему обязанности руководителя следственного управления Анатолию Надбитову.