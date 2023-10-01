01 октября 2023

Пермские турагенты назвали даты, когда выгоднее летать на отдых осенью

Пермские турагенты: осенью дешевле летать на море в конце октября
© Служба новостей «URA.RU»
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В дни школьных каникул самые дорогие туры Фото:

По мнению турагентов осенью отпуск лучше всего планировать на вторую половину октября или после ноябрьских праздников. В этом случае отдых не совпадает с днями школьных каникул, и путевки будут дешевле.

«Рекомендуем ехать либо с 14 по 29 октября (после триместровых и до четвертных каникул), либо с 03 по 12 ноября. В эти даты выбор отелей будет больше, а цены — меньше», — рассказали представители агентства «Пермский центр отдыха и туризма» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в октябре благоприятный климат для отдыха в Турции, и можно купаться в море. В ноябре станет уже холоднее. Кроме турецкого побережья на коротких перелетах турагенты предлагают отправиться в Египет и ОАЭ. Те, кого не пугают длинные перелеты, могут выбрать экзотические направления: Куба, Таиланд, Венесуэла, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы. Также пермские компании предлагают отдых на Бали, Занзибаре, Маврикии и в Малайзии. Но лететь туда придется с пересадками.

Ранее URA.RU рассказало, что из Перми открыли продажу бюджетных туров в Сочи на новый год. Их стоимость 26,6 тысяч рублей на человека.

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По мнению турагентов осенью отпуск лучше всего планировать на вторую половину октября или после ноябрьских праздников. В этом случае отдых не совпадает с днями школьных каникул, и путевки будут дешевле. «Рекомендуем ехать либо с 14 по 29 октября (после триместровых и до четвертных каникул), либо с 03 по 12 ноября. В эти даты выбор отелей будет больше, а цены — меньше», — рассказали представители агентства «Пермский центр отдыха и туризма» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в октябре благоприятный климат для отдыха в Турции, и можно купаться в море. В ноябре станет уже холоднее. Кроме турецкого побережья на коротких перелетах турагенты предлагают отправиться в Египет и ОАЭ. Те, кого не пугают длинные перелеты, могут выбрать экзотические направления: Куба, Таиланд, Венесуэла, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы. Также пермские компании предлагают отдых на Бали, Занзибаре, Маврикии и в Малайзии. Но лететь туда придется с пересадками. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми открыли продажу бюджетных туров в Сочи на новый год. Их стоимость 26,6 тысяч рублей на человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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