Пермские турагенты назвали даты, когда выгоднее летать на отдых осенью

Пермские турагенты: осенью дешевле летать на море в конце октября

В дни школьных каникул самые дорогие туры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По мнению турагентов осенью отпуск лучше всего планировать на вторую половину октября или после ноябрьских праздников. В этом случае отдых не совпадает с днями школьных каникул, и путевки будут дешевле.

«Рекомендуем ехать либо с 14 по 29 октября (после триместровых и до четвертных каникул), либо с 03 по 12 ноября. В эти даты выбор отелей будет больше, а цены — меньше», — рассказали представители агентства «Пермский центр отдыха и туризма» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в октябре благоприятный климат для отдыха в Турции, и можно купаться в море. В ноябре станет уже холоднее. Кроме турецкого побережья на коротких перелетах турагенты предлагают отправиться в Египет и ОАЭ. Те, кого не пугают длинные перелеты, могут выбрать экзотические направления: Куба, Таиланд, Венесуэла, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы. Также пермские компании предлагают отдых на Бали, Занзибаре, Маврикии и в Малайзии. Но лететь туда придется с пересадками.

Ранее URA.RU рассказало, что из Перми открыли продажу бюджетных туров в Сочи на новый год. Их стоимость 26,6 тысяч рублей на человека.