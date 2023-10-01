01 октября 2023

Бастрыкин отчитал челябинского генерала Решетникова за волокиту с расследованием

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет от Петра Решетникова объяснений по возникшим вопросам о расследовании дела Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отчитал руководителя челябинского управления СКР Петра Решетникова за волокиту с расследованием дела о смерти мужчины в Магнитогорске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он потребовал от генерала предоставить полный доклад о ходе работ.

«К Бастрыкину поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти 51-летнего мужчины в Магнитогорске. Глава ведомства затребовал у Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Там отметили, что инцидент произошел еще осенью 2022 года. Труп мужчины нашли у входа в одно из кафе города. Обратившиеся к Бастрыкину указывают на то, что имелись все подтверждения криминала: на теле мужчины обнаружены многочисленные повреждения, у него пропали личные вещи. Однако следствие затянулось.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин отчитал руководителя челябинского управления СКР Петра Решетникова за волокиту с расследованием дела о смерти мужчины в Магнитогорске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он потребовал от генерала предоставить полный доклад о ходе работ. «К Бастрыкину поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти 51-летнего мужчины в Магнитогорске. Глава ведомства затребовал у Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что инцидент произошел еще осенью 2022 года. Труп мужчины нашли у входа в одно из кафе города. Обратившиеся к Бастрыкину указывают на то, что имелись все подтверждения криминала: на теле мужчины обнаружены многочисленные повреждения, у него пропали личные вещи. Однако следствие затянулось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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