Бастрыкин отчитал челябинского генерала Решетникова за волокиту с расследованием

Александр Бастрыкин ждет от Петра Решетникова объяснений по возникшим вопросам о расследовании дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отчитал руководителя челябинского управления СКР Петра Решетникова за волокиту с расследованием дела о смерти мужчины в Магнитогорске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он потребовал от генерала предоставить полный доклад о ходе работ.

«К Бастрыкину поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти 51-летнего мужчины в Магнитогорске. Глава ведомства затребовал у Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Там отметили, что инцидент произошел еще осенью 2022 года. Труп мужчины нашли у входа в одно из кафе города. Обратившиеся к Бастрыкину указывают на то, что имелись все подтверждения криминала: на теле мужчины обнаружены многочисленные повреждения, у него пропали личные вещи. Однако следствие затянулось.