Следком ХМАО возбудил уголовное дело против подростка, солгавшего о теракте

Подросток из-за мести возлюбленной сообщил о минировании мэрии Урая

04 октября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

16-летний юноша хотел подставить бывшую девушку, написав сообщение от ее имени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В следственном управлении СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся теракте. По предварительным данным, подросток из Урая хотел отомстить бывшей возлюбленной, поэтому написал ложное сообщение в мэрию города от ее имени. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе СК Югры. «Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Урая. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По версии следствия, утром 26 сентября 2023 года подозреваемый через электронную почту создал заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, подписав данное сообщение именем своей несовершеннолетней знакомой, с которой ранее у юноши произошла ссора», — рассказали в пресс-службе следкома. На данный момент идет следствие по делу, в ходе которого выясняются все обстоятельства преступления. Юноше грозит штраф в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы. Источник в правоохранительных структурах сообщил корреспонденту агентства о том, что подросток хотел таким образом отомстить своей бывшей возлюбленной. Составил письмо от ее имени с угрозами и отправил в администрацию Урая. Полиция начала проверку и скоро вышла на истинного отправителя. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) эвакуировали администрацию города, а в Ханты-Мансийске — торговые центры. Правоохранителям поступило сообщение о минировании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В следственном управлении СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся теракте. По предварительным данным, подросток из Урая хотел отомстить бывшей возлюбленной, поэтому написал ложное сообщение в мэрию города от ее имени. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе СК Югры. «Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Урая. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По версии следствия, утром 26 сентября 2023 года подозреваемый через электронную почту создал заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, подписав данное сообщение именем своей несовершеннолетней знакомой, с которой ранее у юноши произошла ссора», — рассказали в пресс-службе следкома. На данный момент идет следствие по делу, в ходе которого выясняются все обстоятельства преступления. Юноше грозит штраф в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы. Источник в правоохранительных структурах сообщил корреспонденту агентства о том, что подросток хотел таким образом отомстить своей бывшей возлюбленной. Составил письмо от ее имени с угрозами и отправил в администрацию Урая. Полиция начала проверку и скоро вышла на истинного отправителя. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) эвакуировали администрацию города, а в Ханты-Мансийске — торговые центры. Правоохранителям поступило сообщение о минировании.