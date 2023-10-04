Депутаты Верхнего Уфалея устроили демарш на старте отопительного сезона

Депутаты Верхнего Уфалея отказались тратить деньги на топливо

Главу города решение депутатов не обрадовало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты собрания депутатов Верхнего Уфалея (Челябинская область) отказались покупать топливо на старте отопительного сезона. На последней сессии 3 октября при распределении допдоходов бюджета они проголосовали не так, как хотел мэр Сергей Тарасов.

«Речь шла о распределении допдоходов бюджета на топливно-энергетические ресурсы. Администрация предлагала направить восемь миллионов рублей на оплату топлива. Депутаты приняли решение направить на ТЭР только 3,5 миллиона рублей. Остальные средства они распределили на другие цели», — сообщил URA.RU Тарасов.

«Топливо, конечно, важный вопрос, но в городе есть и другие проблемы. Нужно освещать улицы, охранять школы. Поэтому часть средств депутаты направили на решение этих проблем», — прокомментировал решение председатель собрания депутатов Верхнего Уфалея Сергей Ханин.

Ханин уточнил, что речь идет о собственных доходах города. В отличие от целевых субсидий из областного бюджета, местные депутаты имеют право направить эти деньги на те проблемы, которые считают важными для своих избирателей.

И мэр Верхнего Уфалея, и председатель собрания депутатов считают, что решение депутатов не помешает городу уверенно пройти начавшийся отопительный сезон. По заверению Тарасова, город вошел в сезон без серьезных задолженностей по оплате за ТЭР перед поставщиками.