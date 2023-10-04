Депутаты Верхнего Уфалея устроили демарш на старте отопительного сезона

Депутаты Верхнего Уфалея отказались тратить деньги на топливо
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Верхний Уфалей. Челябинск., головная боль, абдурахимов юрий, закрывает лицо рукой
Главу города решение депутатов не обрадовало Фото:

Депутаты собрания депутатов Верхнего Уфалея (Челябинская область) отказались покупать топливо на старте отопительного сезона. На последней сессии 3 октября при распределении допдоходов бюджета они проголосовали не так, как хотел мэр Сергей Тарасов.

«Речь шла о распределении допдоходов бюджета на топливно-энергетические ресурсы. Администрация предлагала направить восемь миллионов рублей на оплату топлива. Депутаты приняли решение направить на ТЭР только 3,5 миллиона рублей. Остальные средства они распределили на другие цели», — сообщил URA.RU Тарасов.

«Топливо, конечно, важный вопрос, но в городе есть и другие проблемы. Нужно освещать улицы, охранять школы. Поэтому часть средств депутаты направили на решение этих проблем», — прокомментировал решение председатель собрания депутатов Верхнего Уфалея Сергей Ханин.

Ханин уточнил, что речь идет о собственных доходах города. В отличие от целевых субсидий из областного бюджета, местные депутаты имеют право направить эти деньги на те проблемы, которые считают важными для своих избирателей.

И мэр Верхнего Уфалея, и председатель собрания депутатов считают, что решение депутатов не помешает городу уверенно пройти начавшийся отопительный сезон. По заверению Тарасова, город вошел в сезон без серьезных задолженностей по оплате за ТЭР перед поставщиками.

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Депутаты собрания депутатов Верхнего Уфалея (Челябинская область) отказались покупать топливо на старте отопительного сезона. На последней сессии 3 октября при распределении допдоходов бюджета они проголосовали не так, как хотел мэр Сергей Тарасов. «Речь шла о распределении допдоходов бюджета на топливно-энергетические ресурсы. Администрация предлагала направить восемь миллионов рублей на оплату топлива. Депутаты приняли решение направить на ТЭР только 3,5 миллиона рублей. Остальные средства они распределили на другие цели», — сообщил URA.RU Тарасов. «Топливо, конечно, важный вопрос, но в городе есть и другие проблемы. Нужно освещать улицы, охранять школы. Поэтому часть средств депутаты направили на решение этих проблем», — прокомментировал решение председатель собрания депутатов Верхнего Уфалея Сергей Ханин. Ханин уточнил, что речь идет о собственных доходах города. В отличие от целевых субсидий из областного бюджета, местные депутаты имеют право направить эти деньги на те проблемы, которые считают важными для своих избирателей. И мэр Верхнего Уфалея, и председатель собрания депутатов считают, что решение депутатов не помешает городу уверенно пройти начавшийся отопительный сезон. По заверению Тарасова, город вошел в сезон без серьезных задолженностей по оплате за ТЭР перед поставщиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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