В челябинском районе пропал 15-летний подросток. Фото

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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
Школьник пропал 23 сентября (архивное фото) Фото:

В поселке Полевой Сосновского района (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

«В поселке Полевой Сосновского района пропал 15-летний Даниил Орлов. О его местонахождении неизвестно с 23 сентября», — следует из ориентировки.

Приметы подростка: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет во все черное: куртку, спортивный костюм и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении юноши, просят связаться с поисковым отрядом или полицией.

Пропавший юноша был одет во все черное
Пропавший юноша был одет во все черное
Фото:

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В поселке Полевой Сосновского района (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. «В поселке Полевой Сосновского района пропал 15-летний Даниил Орлов. О его местонахождении неизвестно с 23 сентября», — следует из ориентировки. Приметы подростка: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет во все черное: куртку, спортивный костюм и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении юноши, просят связаться с поисковым отрядом или полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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