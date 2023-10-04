Школьник пропал 23 сентября (архивное фото)
В поселке Полевой Сосновского района (Челябинская область) пропал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.
«В поселке Полевой Сосновского района пропал 15-летний Даниил Орлов. О его местонахождении неизвестно с 23 сентября», — следует из ориентировки.
Приметы подростка: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет во все черное: куртку, спортивный костюм и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении юноши, просят связаться с поисковым отрядом или полицией.
Пропавший юноша был одет во все черное
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