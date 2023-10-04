Палата по патентным спорам разрешит конфликт писателя Иванова и ювелира из Перми

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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым в Библиотеке имени В.П.Крапивина. Екатеринбург, иванов алексей
Алексей Иванов и пермские ювелиры не могут прийти к соглашению Фото:

Палата по патентным спорам рассмотрит правомерность регистрации пермской компанией «Сереброника» товарного знака «Сердце пармы». Против использования ювелирами этого названия выступили автор романа «Сердце пармы» Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева.

«На 19 октября назначено заседание в Палате по патентным спорам, мы там оспариваем правомерность регистрации [главой „Сереброники“ Андреем] Саламатиным этого знака. [В Палате сегодня] нам сообщили, что заседание не отменено и что никаких документов с заявлением о добровольном отказе от товарного знака Саламатин в Палату по патентным спорам не направлял», — пишет Зайцева в соцсети «ВКонтакте».

4 октября Саламатин, как рассказывало URA.RU, подтвердил свое намерение отказаться от использования бренда «Сердце пармы», опубликовав скриншоты заявлений об отзыве регистрации товарного знака и прекращении его охраны. Зайцеву это не удовлетворило. «Никаких юридических подтверждений Саламатин не предъявил, кроме какой-то сомнительной и неинформативной фотки экрана компьютера», — отмечает она.

В начале сентября Зайцева заявила, что подаст в суд на бизнесменов, которые незаконно используют название книги «Сердце пармы» для своих товаров и услуг. После этого от бренда отказались автохолдинг VERRA, а также компании «Сереброника» и «Амбер Пермалко». Однако 3 октября Зайцева сообщила, что не увидела никаких юридических действий со стороны «Сереброники» и вновь пригрозила судебным иском.

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Палата по патентным спорам рассмотрит правомерность регистрации пермской компанией «Сереброника» товарного знака «Сердце пармы». Против использования ювелирами этого названия выступили автор романа «Сердце пармы» Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева. «На 19 октября назначено заседание в Палате по патентным спорам, мы там оспариваем правомерность регистрации [главой „Сереброники“ Андреем] Саламатиным этого знака. [В Палате сегодня] нам сообщили, что заседание не отменено и что никаких документов с заявлением о добровольном отказе от товарного знака Саламатин в Палату по патентным спорам не направлял», — пишет Зайцева в соцсети «ВКонтакте». 4 октября Саламатин, как рассказывало URA.RU, подтвердил свое намерение отказаться от использования бренда «Сердце пармы», опубликовав скриншоты заявлений об отзыве регистрации товарного знака и прекращении его охраны. Зайцеву это не удовлетворило. «Никаких юридических подтверждений Саламатин не предъявил, кроме какой-то сомнительной и неинформативной фотки экрана компьютера», — отмечает она. В начале сентября Зайцева заявила, что подаст в суд на бизнесменов, которые незаконно используют название книги «Сердце пармы» для своих товаров и услуг. После этого от бренда отказались автохолдинг VERRA, а также компании «Сереброника» и «Амбер Пермалко». Однако 3 октября Зайцева сообщила, что не увидела никаких юридических действий со стороны «Сереброники» и вновь пригрозила судебным иском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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