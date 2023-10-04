Колхоз, на чьем поле сел борт «Уральских авиалиний», требует компенсацию в 1 млн

04 октября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

До сих пор решается, как эвакуировать самолет с поля (архивное фото) Фото: Владимир Шубин © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Колхоза имени Ленина из Новосибирской области, на чьем поле 12 сентября экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», планирует потребовать с авиакомпании 1,2 млн рублей. Эта сумма должна покрыть ущерб от простоя сельхозработ. «Представители „Уральских авиалиний“ попросили не пахать поле, чтобы завершить все нужные работы и убрать самолет, который на время следствия оставили в поле. При этом, как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, но никто на место не приезжает», — приводит слова директора колхоза Александра Комаровского telegram-канал SHOT. Пока ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, но если Boeing не убрать до первых заморозков, то сумма может вырасти до 1,2 млн рублей. Все дело в том, что сейчас самолет занимает 10 гектаров земли, но в случае длительного простоя вспахать не смогут около 60 гектаров, а значит, в следующем году там ничего не посеют. Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Самолет до сих пор находится в поле, сейчас рассматривается несколько вариантов, как его убрать. Подробная информация об этом происшествии и его последствиях — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Колхоза имени Ленина из Новосибирской области, на чьем поле 12 сентября экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», планирует потребовать с авиакомпании 1,2 млн рублей. Эта сумма должна покрыть ущерб от простоя сельхозработ. «Представители „Уральских авиалиний“ попросили не пахать поле, чтобы завершить все нужные работы и убрать самолет, который на время следствия оставили в поле. При этом, как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, но никто на место не приезжает», — приводит слова директора колхоза Александра Комаровского telegram-канал SHOT. Пока ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, но если Boeing не убрать до первых заморозков, то сумма может вырасти до 1,2 млн рублей. Все дело в том, что сейчас самолет занимает 10 гектаров земли, но в случае длительного простоя вспахать не смогут около 60 гектаров, а значит, в следующем году там ничего не посеют. Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Самолет до сих пор находится в поле, сейчас рассматривается несколько вариантов, как его убрать. Подробная информация об этом происшествии и его последствиях — в сюжете URA.RU.