Колхоз, на чьем поле сел борт «Уральских авиалиний», требует компенсацию в 1 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
До сих пор решается, как эвакуировать самолет с поля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Колхоза имени Ленина из Новосибирской области, на чьем поле 12 сентября экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», планирует потребовать с авиакомпании 1,2 млн рублей. Эта сумма должна покрыть ущерб от простоя сельхозработ.

«Представители „Уральских авиалиний“ попросили не пахать поле, чтобы завершить все нужные работы и убрать самолет, который на время следствия оставили в поле. При этом, как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, но никто на место не приезжает», — приводит слова директора колхоза Александра Комаровского telegram-канал SHOT.

Пока ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, но если Boeing не убрать до первых заморозков, то сумма может вырасти до 1,2 млн рублей. Все дело в том, что сейчас самолет занимает 10 гектаров земли, но в случае длительного простоя вспахать не смогут около 60 гектаров, а значит, в следующем году там ничего не посеют.

Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Самолет до сих пор находится в поле, сейчас рассматривается несколько вариантов, как его убрать. Подробная информация об этом происшествии и его последствиях — в сюжете URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Колхоза имени Ленина из Новосибирской области, на чьем поле 12 сентября экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», планирует потребовать с авиакомпании 1,2 млн рублей. Эта сумма должна покрыть ущерб от простоя сельхозработ. «Представители „Уральских авиалиний“ попросили не пахать поле, чтобы завершить все нужные работы и убрать самолет, который на время следствия оставили в поле. При этом, как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, но никто на место не приезжает», — приводит слова директора колхоза Александра Комаровского telegram-канал SHOT. Пока ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, но если Boeing не убрать до первых заморозков, то сумма может вырасти до 1,2 млн рублей. Все дело в том, что сейчас самолет занимает 10 гектаров земли, но в случае длительного простоя вспахать не смогут около 60 гектаров, а значит, в следующем году там ничего не посеют. Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Самолет до сих пор находится в поле, сейчас рассматривается несколько вариантов, как его убрать. Подробная информация об этом происшествии и его последствиях — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...