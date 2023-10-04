Курганцу, избившему палкой пенсионерку, вынесли приговор

Жителю Кургана назначили семь лет лишения свободы за разбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана приговорили к семи годам лишения свободы за разбойное нападение на пенсионерку, в ходе которого мужчина избил палкой пострадавшую и забрал ценное имущество. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что местный житель в апреле 2023 года около гаражного бокса №7 по ул. Озерная с целью завладения имуществом подошел к пенсионерке со спины и ударил палкой по голове. Женщина упала и потеряла сознание, после чего злоумышленник взял принадлежащую ей сумку, в которой были 30 тысяч рублей, тонометр, зарядное устройство, женские часы и кошелек», — сообщили в надзорном ведомстве.

Судом назначено наказание в виде семи лет колонии. Приговор не вступил в законную силу.