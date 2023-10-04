04 октября 2023

Курганцу, избившему палкой пенсионерку, вынесли приговор

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Жителю Кургана назначили семь лет лишения свободы за разбой Фото:

Жителя Кургана приговорили к семи годам лишения свободы за разбойное нападение на пенсионерку, в ходе которого мужчина избил палкой пострадавшую и забрал ценное имущество. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что местный житель в апреле 2023 года около гаражного бокса №7 по ул. Озерная с целью завладения имуществом подошел к пенсионерке со спины и ударил палкой по голове. Женщина упала и потеряла сознание, после чего злоумышленник взял принадлежащую ей сумку, в которой были 30 тысяч рублей, тонометр, зарядное устройство, женские часы и кошелек», — сообщили в надзорном ведомстве.

Судом назначено наказание в виде семи лет колонии. Приговор не вступил в законную силу.

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Жителя Кургана приговорили к семи годам лишения свободы за разбойное нападение на пенсионерку, в ходе которого мужчина избил палкой пострадавшую и забрал ценное имущество. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что местный житель в апреле 2023 года около гаражного бокса №7 по ул. Озерная с целью завладения имуществом подошел к пенсионерке со спины и ударил палкой по голове. Женщина упала и потеряла сознание, после чего злоумышленник взял принадлежащую ей сумку, в которой были 30 тысяч рублей, тонометр, зарядное устройство, женские часы и кошелек», — сообщили в надзорном ведомстве. Судом назначено наказание в виде семи лет колонии. Приговор не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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