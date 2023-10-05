В Челябинске пропал 16-летний подросток. Фото

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Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Подростка не видели с 30 сентября (архивное фото) Фото:

В Челябинск пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в паблике «Легион-СПАС» в социальных сетях.

«В Челябинске пропал Андрей Вячин. 30 сентября ушел с адреса по улице Гагарина, 26А, до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе.

Приметы подростка: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, длинные растрепанные русые волосы и карие глаза. Он был одет в длинную синюю куртку, серые спортивные штаны и синие сланцы.

Особо подчеркивается, что юноша всегда носит медицинскую маску и нуждается в медицинской помощи. В личный контакт заметивших молодого человека просят не вступать. Всех, кто располагает информацией о местонахождении юноши, просят связаться с поисковым отрядом или полицией.

В личный контакт узнавших юношу просят не вступать
В личный контакт узнавших юношу просят не вступать
Фото:

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В Челябинск пропал 16-летний подросток. Информация об этом появилась в паблике «Легион-СПАС» в социальных сетях. «В Челябинске пропал Андрей Вячин. 30 сентября ушел с адреса по улице Гагарина, 26А, до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Приметы подростка: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, длинные растрепанные русые волосы и карие глаза. Он был одет в длинную синюю куртку, серые спортивные штаны и синие сланцы. Особо подчеркивается, что юноша всегда носит медицинскую маску и нуждается в медицинской помощи. В личный контакт заметивших молодого человека просят не вступать. Всех, кто располагает информацией о местонахождении юноши, просят связаться с поисковым отрядом или полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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