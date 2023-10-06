Пермяки встали на защиту подростка, которого обвиняют в подготовке шутинга

Школьник не причастен к созданию telegram-каналов сомнительного содержания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Пермского края заступились за школьника, который якобы готовил нападение на школу в Березниках. Свои многочисленные комментарии они оставляют под постом в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Остановите травлю! Мальчик жил и хорошо учился, но неизвестные создали от его имени два telegram-канала с сомнительным содержанием. Сейчас следствием уже доказано, что подросток не создавал эти каналы. Он ни в чем не виноват», — написала в комментарии к посту про то, что новость о намерениях подростка является фейком, Ольга Юданова.

Школьники также встали на защиту подростка. «Это старые фотографии, они были сделаны в седьмом или восьмом классе, а сейчас у него вообще другая прическа. Вы просто сейчас гнобите девятиклассника, который не знал, что его взломали», — возмутилась Оля Долматова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках задержали подростка, который якобы готовил нападение на местную школу. информация об этом была размещена в Telegram.