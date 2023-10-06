Пермяки встали на защиту подростка, которого обвиняют в подготовке шутинга

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Город и жители. Тюмень, ребенок, скамейка, подросток, депрессия
Школьник не причастен к созданию telegram-каналов сомнительного содержания Фото:

Жители Пермского края заступились за школьника, который якобы готовил нападение на школу в Березниках. Свои многочисленные комментарии они оставляют под постом в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Остановите травлю! Мальчик жил и хорошо учился, но неизвестные создали от его имени два telegram-канала с сомнительным содержанием. Сейчас следствием уже доказано, что подросток не создавал эти каналы. Он ни в чем не виноват», — написала в комментарии к посту про то, что новость о намерениях подростка является фейком, Ольга Юданова.

Школьники также встали на защиту подростка. «Это старые фотографии, они были сделаны в седьмом или восьмом классе, а сейчас у него вообще другая прическа. Вы просто сейчас гнобите девятиклассника, который не знал, что его взломали», — возмутилась Оля Долматова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках задержали подростка, который якобы готовил нападение на местную школу. информация об этом была размещена в Telegram.

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Жители Пермского края заступились за школьника, который якобы готовил нападение на школу в Березниках. Свои многочисленные комментарии они оставляют под постом в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Остановите травлю! Мальчик жил и хорошо учился, но неизвестные создали от его имени два telegram-канала с сомнительным содержанием. Сейчас следствием уже доказано, что подросток не создавал эти каналы. Он ни в чем не виноват», — написала в комментарии к посту про то, что новость о намерениях подростка является фейком, Ольга Юданова. Школьники также встали на защиту подростка. «Это старые фотографии, они были сделаны в седьмом или восьмом классе, а сейчас у него вообще другая прическа. Вы просто сейчас гнобите девятиклассника, который не знал, что его взломали», — возмутилась Оля Долматова. Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках задержали подростка, который якобы готовил нападение на местную школу. информация об этом была размещена в Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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