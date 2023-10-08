Власти курганского города хотят избавиться от своего прибыльного предприятия

В Шадринске под приватизацию отдают прибыльную компанию «Спецавтотранс»

09 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Мэрия Шадринска хочет отдать частникам свое предприятие (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Шадринска (Курганская область) планируют отдать под приватизацию муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Об этом URA.RU сообщил депутат шадринской гордумы Александр Бухаров, который выступает против передачи МП частным лицам. «„Спецавтотранс“ занимается очисткой дорог, подрезкой деревьев, уборкой снега зимой. В случае чего, мы знаем, что тут муниципальное предприятие есть, которое займется этим. На самом деле оно уже было включено в план приватизации, просто там была техническая ошибка — неправильно указали ОКВЭД. Но дума согласия на это не давала, и они хотят его получить», — пояснил Бухаров. Депутат также заявил, что он против этого решения, поскольку это приведет к переносу ответственности на подрядчиков. Также против решения о приватизации высказался представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков. «Мы видим, что происходит, когда предприятие переходит в руки частных лиц. Власть снова будет разводить руками, отчитываясь о том, что они заключают контракты, а их никто не берет. В результате может возникнуть ситуация, когда будет некому обслуживать дороги», — считает общественник. По данным СБИС, предприятие является прибыльным. «Выручка: 89,6 млн рублей, расходы 87 млн рублей. Чистая прибыль — 2,7 млн рублей», — указано в сервисе. Кроме того, в МП прогнозируется рост. В пресс-службу мэрии Шадринска был отправлен запрос для уточнения информации по этой теме. На момент публикации ответ не поступил. Также корреспондент URA.RU попытался связаться с МП «Спецавтотранс». На звонки никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что директор «Спецавтотранса» Юрий Грязных хотел приобрести в лизинг китайский внедорожник премиум-класса. Но в дело вмешался мэр Шадринска Антон Мокан и заявка была отменена. На портале «Госзакупки» было указано, что основанием для отмены стало «отсутствие финансовых средств у предприятия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Шадринска (Курганская область) планируют отдать под приватизацию муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Об этом URA.RU сообщил депутат шадринской гордумы Александр Бухаров, который выступает против передачи МП частным лицам. «„Спецавтотранс“ занимается очисткой дорог, подрезкой деревьев, уборкой снега зимой. В случае чего, мы знаем, что тут муниципальное предприятие есть, которое займется этим. На самом деле оно уже было включено в план приватизации, просто там была техническая ошибка — неправильно указали ОКВЭД. Но дума согласия на это не давала, и они хотят его получить», — пояснил Бухаров. Депутат также заявил, что он против этого решения, поскольку это приведет к переносу ответственности на подрядчиков. Также против решения о приватизации высказался представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков. «Мы видим, что происходит, когда предприятие переходит в руки частных лиц. Власть снова будет разводить руками, отчитываясь о том, что они заключают контракты, а их никто не берет. В результате может возникнуть ситуация, когда будет некому обслуживать дороги», — считает общественник. По данным СБИС, предприятие является прибыльным. «Выручка: 89,6 млн рублей, расходы 87 млн рублей. Чистая прибыль — 2,7 млн рублей», — указано в сервисе. Кроме того, в МП прогнозируется рост. В пресс-службу мэрии Шадринска был отправлен запрос для уточнения информации по этой теме. На момент публикации ответ не поступил. Также корреспондент URA.RU попытался связаться с МП «Спецавтотранс». На звонки никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что директор «Спецавтотранса» Юрий Грязных хотел приобрести в лизинг китайский внедорожник премиум-класса. Но в дело вмешался мэр Шадринска Антон Мокан и заявка была отменена. На портале «Госзакупки» было указано, что основанием для отмены стало «отсутствие финансовых средств у предприятия».