Полковник полиции назвал сумму, которую потеряли доверчивые курганцы

Курганцы за девять месяцев перечислили сотни миллионов рублей мошенникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Жители Курганской области перевели мошенникам 250 млн рублей Фото:

За девять месяцев 2023 года жители Курганской области перевели мошенникам 250 млн рублей, это на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области, полковник полиции Олег Кирьянов.

«По итогам 9 месяцев мы зарегистрировали почти 1600 преступлений имущественного характера, связанные с применением современных технологий: Интернет, SIP-телефония, сотовая связь. Это на 200 преступлений больше, чем в прошлом году. Страшный объем средств — 250 млн рублей наши граждане отдали мошенникам. В прошлом году было 150 млн рублей», — сказал Кирьянов в интервью порталу «Область45».

По словам полицейского, выросло количество мошенничеств, совершенных с помощью SIP-телефонии (голосовая связь через Интернет). Много преступлений совершается при получении онлайн-кредитов. Также распространилась схема обмана, когда на телефон (компьютер) потерпевший устанавливает программы удаленного доступа, к которым подключаются мошенники. Среди потерпевших есть не только пенсионеры, но и подростки.

Ранее URA.RU писало, что педагог из Кургана перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Женщина попалась на одну из самых распространенных схем обмана: ей сообщили, что на ее имя неизвестные якобы оформляют кредит.

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За девять месяцев 2023 года жители Курганской области перевели мошенникам 250 млн рублей, это на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области, полковник полиции Олег Кирьянов. «По итогам 9 месяцев мы зарегистрировали почти 1600 преступлений имущественного характера, связанные с применением современных технологий: Интернет, SIP-телефония, сотовая связь. Это на 200 преступлений больше, чем в прошлом году. Страшный объем средств — 250 млн рублей наши граждане отдали мошенникам. В прошлом году было 150 млн рублей», — сказал Кирьянов в интервью порталу «Область45». По словам полицейского, выросло количество мошенничеств, совершенных с помощью SIP-телефонии (голосовая связь через Интернет). Много преступлений совершается при получении онлайн-кредитов. Также распространилась схема обмана, когда на телефон (компьютер) потерпевший устанавливает программы удаленного доступа, к которым подключаются мошенники. Среди потерпевших есть не только пенсионеры, но и подростки. Ранее URA.RU писало, что педагог из Кургана перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Женщина попалась на одну из самых распространенных схем обмана: ей сообщили, что на ее имя неизвестные якобы оформляют кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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