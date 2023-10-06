Полковник полиции назвал сумму, которую потеряли доверчивые курганцы

Курганцы за девять месяцев перечислили сотни миллионов рублей мошенникам

Жители Курганской области перевели мошенникам 250 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За девять месяцев 2023 года жители Курганской области перевели мошенникам 250 млн рублей, это на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области, полковник полиции Олег Кирьянов.

«По итогам 9 месяцев мы зарегистрировали почти 1600 преступлений имущественного характера, связанные с применением современных технологий: Интернет, SIP-телефония, сотовая связь. Это на 200 преступлений больше, чем в прошлом году. Страшный объем средств — 250 млн рублей наши граждане отдали мошенникам. В прошлом году было 150 млн рублей», — сказал Кирьянов в интервью порталу «Область45».

По словам полицейского, выросло количество мошенничеств, совершенных с помощью SIP-телефонии (голосовая связь через Интернет). Много преступлений совершается при получении онлайн-кредитов. Также распространилась схема обмана, когда на телефон (компьютер) потерпевший устанавливает программы удаленного доступа, к которым подключаются мошенники. Среди потерпевших есть не только пенсионеры, но и подростки.

Ранее URA.RU писало, что педагог из Кургана перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Женщина попалась на одну из самых распространенных схем обмана: ей сообщили, что на ее имя неизвестные якобы оформляют кредит.