В Израиле объявили чрезвычайное положение

Силы Израиля не смогли вернуть атакованные территории Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о чрезвычайном положении по всей стране после начала боевых действий с силами ХАМАС. Об этом сообщили израильские СМИ.

«Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение по всему Израилю», — сообщило издание Haaretz . Кроме того, как отметили авторы материала, министр нацбезопасности приказал набирать в полицию всех добровольцев. Сообщается также, что израильской стороне пока не удалось вернуть ни одну из атакованных палестинцами территорий.

Ранее утром 7 октября президент Израиля объявил о начале полномасштабной войны с палестинскими силами ХАМАС. Во всей стране объявлена всеобщая мобилизация.