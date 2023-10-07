В Израиле объявили чрезвычайное положение

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Силы Израиля не смогли вернуть атакованные территории Фото:

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о чрезвычайном положении по всей стране после начала боевых действий с силами ХАМАС. Об этом сообщили израильские СМИ.

«Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение по всему Израилю», — сообщило издание Haaretz. Кроме того, как отметили авторы материала, министр нацбезопасности приказал набирать в полицию всех добровольцев. Сообщается также, что израильской стороне пока не удалось вернуть ни одну из атакованных палестинцами территорий.

Ранее утром 7 октября президент Израиля объявил о начале полномасштабной войны с палестинскими силами ХАМАС. Во всей стране объявлена всеобщая мобилизация.

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о чрезвычайном положении по всей стране после начала боевых действий с силами ХАМАС. Об этом сообщили израильские СМИ. «Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение по всему Израилю», — сообщило издание Haaretz. Кроме того, как отметили авторы материала, министр нацбезопасности приказал набирать в полицию всех добровольцев. Сообщается также, что израильской стороне пока не удалось вернуть ни одну из атакованных палестинцами территорий. Ранее утром 7 октября президент Израиля объявил о начале полномасштабной войны с палестинскими силами ХАМАС. Во всей стране объявлена всеобщая мобилизация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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