В Москве Путину на день рождения сделали подарок размером с площадь. Фото

В Москве тысячи активистов поздравили Путина с днем рождения

07 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Россияне поздравляют Владимира Путина с днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и Волонтерской Роты выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом» в честь дня рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия». «В московских „Лужниках“ несколько тысяч волонтеров выстроились в надпись „Горжусь Россией, горжусь Президентом“», — говорится в сообщении «Единой России». Пост опубликован telegram-канале пресс-службы фракции. Уточняется, что в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч человек выстроились с российскими флагами на Дворцовой площади. В других регионах РФ активисты участвуют в «Эстафетах добрых дел». «Наша молодежь гордится президентом и поддерживает решения, которые он принимает ради будущего России и ее жителей!» — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов. Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Сегодня его успели поздравить с праздником глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев. Флешмоб в честь дня рождения Владимира Путина в «Люберцах» Фото: пресс-служба «Единой России» https://t.me/er_molnia/8877?single Активисты поздравляют Владимира Путина в Санкт-Петербурге Фото: пресс-служба «Единой России» https://t.me/er_molnia/8877?single

В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и Волонтерской Роты выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом» в честь дня рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия». «В московских „Лужниках“ несколько тысяч волонтеров выстроились в надпись „Горжусь Россией, горжусь Президентом“», — говорится в сообщении «Единой России». Пост опубликован telegram-канале пресс-службы фракции. Уточняется, что в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч человек выстроились с российскими флагами на Дворцовой площади. В других регионах РФ активисты участвуют в «Эстафетах добрых дел». «Наша молодежь гордится президентом и поддерживает решения, которые он принимает ради будущего России и ее жителей!» — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов. Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Сегодня его успели поздравить с праздником глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев.