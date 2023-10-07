В Москве Путину на день рождения сделали подарок размером с площадь. Фото

В Москве тысячи активистов поздравили Путина с днем рождения
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, фанаты, болельщики, триколор, флаг россии, российские флаги
Россияне поздравляют Владимира Путина с днем рождения Фото:

В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и Волонтерской Роты выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом» в честь дня рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«В московских „Лужниках“ несколько тысяч волонтеров выстроились в надпись „Горжусь Россией, горжусь Президентом“», — говорится в сообщении «Единой России». Пост опубликован telegram-канале пресс-службы фракции.

Уточняется, что в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч человек выстроились с российскими флагами на Дворцовой площади. В других регионах РФ активисты участвуют в «Эстафетах добрых дел». «Наша молодежь гордится президентом и поддерживает решения, которые он принимает ради будущего России и ее жителей!» — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Сегодня его успели поздравить с праздником глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев.

Флешмоб в честь дня рождения Владимира Путина в «Люберцах»
Флешмоб в честь дня рождения Владимира Путина в «Люберцах»
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Активисты поздравляют Владимира Путина в Санкт-Петербурге
Активисты поздравляют Владимира Путина в Санкт-Петербурге
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В московских «Лужниках» активисты Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и Волонтерской Роты выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом» в честь дня рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия». «В московских „Лужниках“ несколько тысяч волонтеров выстроились в надпись „Горжусь Россией, горжусь Президентом“», — говорится в сообщении «Единой России». Пост опубликован telegram-канале пресс-службы фракции. Уточняется, что в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч человек выстроились с российскими флагами на Дворцовой площади. В других регионах РФ активисты участвуют в «Эстафетах добрых дел». «Наша молодежь гордится президентом и поддерживает решения, которые он принимает ради будущего России и ее жителей!» — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов. Путин отмечает свой день рождения 7 октября. Сегодня его успели поздравить с праздником глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также глава Казахстанской Республики Касым Жомарт Токаев.
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