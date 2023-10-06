Подрядчик озвучил планы благоустройства парка на берегу Оби в Сургуте

В сургутском парке в районе речного вокзала появится кафе и сеть павильонов. Об этом URA.RU сообщил представитель фирмы подрядчика Виктор Семенов.
«До 2025 года мы должны выполнить работы по благоустройству этого парка. Тут будет находиться детский центр, карусели, стояночный комплекс, кафе, павильоны, беседки. Очень большой перечень всего», — сообщил Семенов.
Также на территории парка восстановят площадку для выгула собак. Как сообщил подрядчик, возведение коммерческих объектов необходимо для возмещения затрат на восстановление парка.
Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ вмешался в скандал, разгоревшийся из-за строительства парка в Сургуте. Общественный резонанс поднялся после того, как жителям без объяснения причин запретили посещать парк.
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