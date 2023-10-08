Боевики ХАМАС выпустили ракеты в направлении аэропорта в Тель-Авиве

Боевики ХАМАС из бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетные залпы по аэропорту столицы Израиля Тель-Авиву. Об этом следует из заявления военного крыла ХАМАС.
«Бригады „Аль-Кассам“ выпустили ракетный залп по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Это произошло в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов», — говорится в заявлении боевиков ХАМАС.
Кроме этого палестинские боевики запустили около 100 ракет по городу Ашкелон, который находится на юге Израиля. В пресс-службе армии Израиля сообщили, что в городах центральной части страны звучат сирены.
Конфликт между палестинскими боевиками ХАМАС и Израилем начался 7 октября. Власти Тель-Авива отметили, что страна находится в состоянии полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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