В ЯНАО пройдут концерты певицы Славы

09 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

В ЯНАО прозвучат хиты певицы Славы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В трех городах ЯНАО выступит певица Слава с концертной программой. Об этом говорится в афише на официальном сайте артистки. «Популярная исполнительница, обладательница престижных наград в области популярной музыки — „Золотой Граммофон“ и „Песня Года“, премий телеканалов Муз-ТВ и RU.ТВ, яркая и обворожительная Слава, приглашает на большой сольный концерт», — сказано в анонсе. Ямальцы смогут посетить мероприятие в нескольких городах округа: в Губкинском — 24 октября, в Ноябрьске — 25 октября и в Новом Уренгое — 26 октября. На концертах прозвучат не только известные песни, такие как «Одиночество-сука», «Расскажи мне, мама» и «Однажды ты», но и горячие новинки. Ранее URA.RU сообщило о концерте в Салехарде (ЯНАО) заслуженного артиста РФ Сергея Трофимова. Звезда шансона выступит для ямальских поклонников впервые.

В трех городах ЯНАО выступит певица Слава с концертной программой. Об этом говорится в афише на официальном сайте артистки. «Популярная исполнительница, обладательница престижных наград в области популярной музыки — „Золотой Граммофон“ и „Песня Года“, премий телеканалов Муз-ТВ и RU.ТВ, яркая и обворожительная Слава, приглашает на большой сольный концерт», — сказано в анонсе. Ямальцы смогут посетить мероприятие в нескольких городах округа: в Губкинском — 24 октября, в Ноябрьске — 25 октября и в Новом Уренгое — 26 октября. На концертах прозвучат не только известные песни, такие как «Одиночество-сука», «Расскажи мне, мама» и «Однажды ты», но и горячие новинки. Ранее URA.RU сообщило о концерте в Салехарде (ЯНАО) заслуженного артиста РФ Сергея Трофимова. Звезда шансона выступит для ямальских поклонников впервые.