08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

В ЯНАО пройдут концерты певицы Славы

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, певица слава
В ЯНАО прозвучат хиты певицы Славы Фото:

В трех городах ЯНАО выступит певица Слава с концертной программой. Об этом говорится в афише на официальном сайте артистки.

«Популярная исполнительница, обладательница престижных наград в области популярной музыки — „Золотой Граммофон“ и „Песня Года“, премий телеканалов Муз-ТВ и RU.ТВ, яркая и обворожительная Слава, приглашает на большой сольный концерт», — сказано в анонсе. Ямальцы смогут посетить мероприятие в нескольких городах округа: в Губкинском — 24 октября, в Ноябрьске — 25 октября и в Новом Уренгое — 26 октября. На концертах прозвучат не только известные песни, такие как «Одиночество-сука», «Расскажи мне, мама» и «Однажды ты», но и горячие новинки.

Ранее URA.RU сообщило о концерте в Салехарде (ЯНАО) заслуженного артиста РФ Сергея Трофимова. Звезда шансона выступит для ямальских поклонников впервые.

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В трех городах ЯНАО выступит певица Слава с концертной программой. Об этом говорится в афише на официальном сайте артистки. «Популярная исполнительница, обладательница престижных наград в области популярной музыки — „Золотой Граммофон“ и „Песня Года“, премий телеканалов Муз-ТВ и RU.ТВ, яркая и обворожительная Слава, приглашает на большой сольный концерт», — сказано в анонсе. Ямальцы смогут посетить мероприятие в нескольких городах округа: в Губкинском — 24 октября, в Ноябрьске — 25 октября и в Новом Уренгое — 26 октября. На концертах прозвучат не только известные песни, такие как «Одиночество-сука», «Расскажи мне, мама» и «Однажды ты», но и горячие новинки. Ранее URA.RU сообщило о концерте в Салехарде (ЯНАО) заслуженного артиста РФ Сергея Трофимова. Звезда шансона выступит для ямальских поклонников впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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