Супруга бывшего бизнес-омбудсмена ХМАО пожаловалась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жена экс-уполномоченного по правам предпринимателей ХМАО Николая Евлахова заявила о домашнем насилии со стороны супруга. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, женщина пожаловалась в прокуратуру и полицию на угрозы и побои.

«Жена Евлахова пожаловалась на него в прокуратуру и полицию. По ее словам, супруг угрожал ей расправой и распространением личной информации, и она опасается за свою жизнь. Это четвертый брак экс-чиновника, который заканчивается скандалом во время бракоразводного процесса. Супругам предстоит делить квартиру и вклады, которые делал Евлахов втайне от жены. Говорят, что бывший уполномоченный намерен судиться даже за кофемашину», — сообщает инсайдер.

По данным информатора, женщина также заявила о побоях, которые Евлахов наносил ей ранее, когда он был еще при должности. «Тогда силовиков вызвали соседи, но Евлахова забрала заявление — пожалела мужа и не стала фиксировать побои», — добавил собеседник агентства.

Корреспонденту удалось связаться с супругой экс-уполномоченного. Она подтвердила информацию и факт обращения в правоохранительные органы.

Сам Евлахов отказался комментировать информацию. «Это не ваше дело», — заявил экс-чиновник в ответ на вопрос о бракоразводном процессе.

Ранее URA.RU писало о том, что Евлахова заподозрили в фиктивном трудоустройстве. После отставки с поста бизнес-омбудсмена он стал финансовым директором Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».