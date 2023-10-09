09 октября 2023

Жена бывшего бизнес-омбудсмена ХМАО Евлахова заявила о домашнем насилии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Супруга бывшего бизнес-омбудсмена ХМАО пожаловалась Фото:

Жена экс-уполномоченного по правам предпринимателей ХМАО Николая Евлахова заявила о домашнем насилии со стороны супруга. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, женщина пожаловалась в прокуратуру и полицию на угрозы и побои.

«Жена Евлахова пожаловалась на него в прокуратуру и полицию. По ее словам, супруг угрожал ей расправой и распространением личной информации, и она опасается за свою жизнь. Это четвертый брак экс-чиновника, который заканчивается скандалом во время бракоразводного процесса. Супругам предстоит делить квартиру и вклады, которые делал Евлахов втайне от жены. Говорят, что бывший уполномоченный намерен судиться даже за кофемашину», — сообщает инсайдер.

По данным информатора, женщина также заявила о побоях, которые Евлахов наносил ей ранее, когда он был еще при должности. «Тогда силовиков вызвали соседи, но Евлахова забрала заявление — пожалела мужа и не стала фиксировать побои», — добавил собеседник агентства.

Корреспонденту удалось связаться с супругой экс-уполномоченного. Она подтвердила информацию и факт обращения в правоохранительные органы.

Сам Евлахов отказался комментировать информацию. «Это не ваше дело», — заявил экс-чиновник в ответ на вопрос о бракоразводном процессе.

Ранее URA.RU писало о том, что Евлахова заподозрили в фиктивном трудоустройстве. После отставки с поста бизнес-омбудсмена он стал финансовым директором Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».

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Жена экс-уполномоченного по правам предпринимателей ХМАО Николая Евлахова заявила о домашнем насилии со стороны супруга. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, женщина пожаловалась в прокуратуру и полицию на угрозы и побои. «Жена Евлахова пожаловалась на него в прокуратуру и полицию. По ее словам, супруг угрожал ей расправой и распространением личной информации, и она опасается за свою жизнь. Это четвертый брак экс-чиновника, который заканчивается скандалом во время бракоразводного процесса. Супругам предстоит делить квартиру и вклады, которые делал Евлахов втайне от жены. Говорят, что бывший уполномоченный намерен судиться даже за кофемашину», — сообщает инсайдер. По данным информатора, женщина также заявила о побоях, которые Евлахов наносил ей ранее, когда он был еще при должности. «Тогда силовиков вызвали соседи, но Евлахова забрала заявление — пожалела мужа и не стала фиксировать побои», — добавил собеседник агентства. Корреспонденту удалось связаться с супругой экс-уполномоченного. Она подтвердила информацию и факт обращения в правоохранительные органы. Сам Евлахов отказался комментировать информацию. «Это не ваше дело», — заявил экс-чиновник в ответ на вопрос о бракоразводном процессе. Ранее URA.RU писало о том, что Евлахова заподозрили в фиктивном трудоустройстве. После отставки с поста бизнес-омбудсмена он стал финансовым директором Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».
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© Служба новостей «URA.RU»
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