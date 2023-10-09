По словам жителей, под фундаментом Некрасовского моста смывается песчаная подушка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана заявили, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. Об этом пишет telegram-канале «ЧП Курган».

«На Некрасовском мосту после ремонта что-то пошло не так и песчаная подушка моста начала смываться на дорогу сегодня», — написано в посте канала. Также, по мнению автора поста, указанная проблема может создать потенциальную опасность, и возможно приведет к провалу асфальта.

Редакция URA.RU отправила запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана для уточнения информации. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что на Чеховском мосту, где курганцы заметили торчащие болты, было частично снято ограждение. Позже мэрия ответила, что на мосту в это время шли работы по примерке и подгонке ограждения.