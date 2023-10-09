Власти хотят расторгнуть договор на реконструкцию пермского аэропорта

Федеральные власти планируют расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимается реконструкцией пермского аэропорта «Большое Савино». Причиной такого решения стал срыв сроков и другие нарушения договора.
«Руководство Росавиации совместно с Минтрансом и другими федеральными властями обсуждают одностороннее расторжение контракта со „СтройТрансГазом“ и внесение его в реестр недобросовестных поставщиков. Действующий госконтракт заключило подведомственное учреждение Минтранса — ФКУ „Ространсмодернизация“», — сообщает издание 59.ru со ссылкой на источника из отрасли.
Ранее власти Пермского края направили обращение в правительство РФ из-за срыва сроков реконструкции аэропорта. Заказчик не раз выезжал с проверками в Большое Савино, в ходе которых выявил нарушения. Среди них не только срыв сроков, но и отсутствие лаборатории, которая должна следить за качество используемых материалов. Реконструкция аэропорта заморожена с конца лета.
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