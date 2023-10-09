09 октября 2023

Власти хотят расторгнуть договор на реконструкцию пермского аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., перон аэропорта
Реконструкция заморожена с конца лета Фото:

Федеральные власти планируют расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимается реконструкцией пермского аэропорта «Большое Савино». Причиной такого решения стал срыв сроков и другие нарушения договора.

«Руководство Росавиации совместно с Минтрансом и другими федеральными властями обсуждают одностороннее расторжение контракта со „СтройТрансГазом“ и внесение его в реестр недобросовестных поставщиков. Действующий госконтракт заключило подведомственное учреждение Минтранса — ФКУ „Ространсмодернизация“», — сообщает издание 59.ru со ссылкой на источника из отрасли.

Ранее власти Пермского края направили обращение в правительство РФ из-за срыва сроков реконструкции аэропорта. Заказчик не раз выезжал с проверками в Большое Савино, в ходе которых выявил нарушения. Среди них не только срыв сроков, но и отсутствие лаборатории, которая должна следить за качество используемых материалов. Реконструкция аэропорта заморожена с конца лета.

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Федеральные власти планируют расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимается реконструкцией пермского аэропорта «Большое Савино». Причиной такого решения стал срыв сроков и другие нарушения договора. «Руководство Росавиации совместно с Минтрансом и другими федеральными властями обсуждают одностороннее расторжение контракта со „СтройТрансГазом“ и внесение его в реестр недобросовестных поставщиков. Действующий госконтракт заключило подведомственное учреждение Минтранса — ФКУ „Ространсмодернизация“», — сообщает издание 59.ru со ссылкой на источника из отрасли. Ранее власти Пермского края направили обращение в правительство РФ из-за срыва сроков реконструкции аэропорта. Заказчик не раз выезжал с проверками в Большое Савино, в ходе которых выявил нарушения. Среди них не только срыв сроков, но и отсутствие лаборатории, которая должна следить за качество используемых материалов. Реконструкция аэропорта заморожена с конца лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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