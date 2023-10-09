Из-за войны управкомпаний курганцы замерзают и болеют в доме без отопления

Из-за холода и сырости в помещениях жильцы многоквартирного дома болеют (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, проживающие в многоквартирном доме №11а по проспекту Машиностроителей, пожаловались на холод в доме и проблемы с сыростью. Коммунальные вопросы не решаются из-за споров управкомпаний, пытающихся снять с себя ответственность. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Отопления в доме нет, при этом есть высокая влажность, сырость в помещениях. Из-за таких условий болеют жильцы. Болеют как взрослые, так и дети. Раньше дом обслуживался управляющей компанией „Восток-Центр“, затем управление было передано МУП „Прометей“. Обращались в обе компании. „Восток-Центр“ отправляют решать вопрос к „Прометей“ и наоборот», — поделился читатель.

Корреспонденту URA.RU на запрос по проблеме мэрия Кургана ответила, что управляющей организацией «Прометей», в зоне ответственности которой находится данный адрес, ведется подготовка дома к отопительному зимнему периоду. «После выполнения работ по осушению подвального помещения до конца текущей недели отопление на данном доме будет запущено», — рассказали в мэрии. Также было отмечено, что бригады МУП «Прометей» работают без выходных, чтобы ресурс своевременно поступил во все дома, находящиеся на обслуживании управляющей организации.

Ранее стало известно, что более десятка управляющих компаний не получили лицензии на управление домами. С 1 июня 11 компаний, в том числе ООО «Восток-Центр», были лишены лицензии. Семь из этих компаний находятся в Кургане. Лишение лицензий связывают с нехваткой средств на содержание домов.