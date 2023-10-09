Прокуратура в Кургане проверит Некрасовский мост, под которым нашли кучу песка

Транспортная прокуратура Кургана проверит безопасность движения на Некрасовском путепроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская транспортная прокуратура отреагировала на новость о том, что жители заявили о смыве песчаной подушки под фундаментом Некрасовского моста и начала проверку. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«Курганской транспортной прокуратурой выявлена публикация о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. В настоящее время прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений», — указано в канале.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана опасается, что смывающаяся, с его слов, песчаная подушка может создать потенциальную опасность, и привести к провалу асфальта. В пресс-службе мэрии объяснили, что конструкции путепровода не повреждены и находятся в работоспособном состоянии. По их информации, на подходах к путепроводу проводились работы по прокладке кабеля. «Пока этот участок не заасфальтирован, в ближайшие два дня эти работы будут завершены, и вопрос будет снят», — отмечает пресс-служба.