09 октября 2023

Прокуратура в Кургане проверит Некрасовский мост, под которым нашли кучу песка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Транспортная прокуратура Кургана проверит безопасность движения на Некрасовском путепроводе Фото:

Курганская транспортная прокуратура отреагировала на новость о том, что жители заявили о смыве песчаной подушки под фундаментом Некрасовского моста и начала проверку. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«Курганской транспортной прокуратурой выявлена публикация о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. В настоящее время прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений», — указано в канале.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана опасается, что смывающаяся, с его слов, песчаная подушка может создать потенциальную опасность, и привести к провалу асфальта. В пресс-службе мэрии объяснили, что конструкции путепровода не повреждены и находятся в работоспособном состоянии. По их информации, на подходах к путепроводу проводились работы по прокладке кабеля. «Пока этот участок не заасфальтирован, в ближайшие два дня эти работы будут завершены, и вопрос будет снят», — отмечает пресс-служба.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская транспортная прокуратура отреагировала на новость о том, что жители заявили о смыве песчаной подушки под фундаментом Некрасовского моста и начала проверку. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Курганской транспортной прокуратурой выявлена публикация о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. В настоящее время прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений», — указано в канале. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана опасается, что смывающаяся, с его слов, песчаная подушка может создать потенциальную опасность, и привести к провалу асфальта. В пресс-службе мэрии объяснили, что конструкции путепровода не повреждены и находятся в работоспособном состоянии. По их информации, на подходах к путепроводу проводились работы по прокладке кабеля. «Пока этот участок не заасфальтирован, в ближайшие два дня эти работы будут завершены, и вопрос будет снят», — отмечает пресс-служба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...