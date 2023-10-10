Прокуратура разберется с теплом в квартирах курганцев после публикации URA.RU

Курганский прокурор Андрей Назаров поручил разобраться с жалобами курганцев на отсутствия тепла в квартирах. Это произошло после публикации URA.RU о незапуске тепла в доме по адресу: проспект Машиностроителей, 11а в областном центре. Информация о проверке появилась на сайте областной прокуратуры.
«Прокурор Курганской области Андрей Назаров поручил провести проверку размещенной в СМИ информации о нарушении прав жителей многоквартирного дома № 11а по пр. Машиностроителей в г. Кургане на благоприятные условия проживания», — говорится в информации прокуратуры. Сотрудники ведомства проверят, подается ли тепло в указанном доме, и возможные причины его отсутствия.
Ранее URA.RU сообщало, что жители одного из курганских домов пожаловались на сырость и холодные батареи. Они предположили, что тепло им не дают из-за конфликта между управляющими компаниями. В администрации города на запрос редакции ответили, что УК ведет работы по запуску отопления в доме.
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