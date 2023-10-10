Прокуратура разберется с теплом в квартирах курганцев после публикации URA.RU

В Кургане прокуратура проведет проверку из-за отсутствия тепла в одном из домов

11 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Кургане прокуратура проверит жалобы горожан на холодные батареи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Курганский прокурор Андрей Назаров поручил разобраться с жалобами курганцев на отсутствия тепла в квартирах. Это произошло после публикации URA.RU о незапуске тепла в доме по адресу: проспект Машиностроителей, 11а в областном центре. Информация о проверке появилась на сайте областной прокуратуры. «Прокурор Курганской области Андрей Назаров поручил провести проверку размещенной в СМИ информации о нарушении прав жителей многоквартирного дома № 11а по пр. Машиностроителей в г. Кургане на благоприятные условия проживания», — говорится в информации прокуратуры. Сотрудники ведомства проверят, подается ли тепло в указанном доме, и возможные причины его отсутствия. Ранее URA.RU сообщало, что жители одного из курганских домов пожаловались на сырость и холодные батареи. Они предположили, что тепло им не дают из-за конфликта между управляющими компаниями. В администрации города на запрос редакции ответили, что УК ведет работы по запуску отопления в доме.

Курганский прокурор Андрей Назаров поручил разобраться с жалобами курганцев на отсутствия тепла в квартирах. Это произошло после публикации URA.RU о незапуске тепла в доме по адресу: проспект Машиностроителей, 11а в областном центре. Информация о проверке появилась на сайте областной прокуратуры. «Прокурор Курганской области Андрей Назаров поручил провести проверку размещенной в СМИ информации о нарушении прав жителей многоквартирного дома № 11а по пр. Машиностроителей в г. Кургане на благоприятные условия проживания», — говорится в информации прокуратуры. Сотрудники ведомства проверят, подается ли тепло в указанном доме, и возможные причины его отсутствия. Ранее URA.RU сообщало, что жители одного из курганских домов пожаловались на сырость и холодные батареи. Они предположили, что тепло им не дают из-за конфликта между управляющими компаниями. В администрации города на запрос редакции ответили, что УК ведет работы по запуску отопления в доме.