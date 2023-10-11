11 октября 2023

Тюменский бизнес найдет партнеров в Юго-Восточной Азии

Тюменские бизнесмены примут участие в трех промышленных выставках в Малайзии
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, азиаты, флаг малайзии
Малайзия может предложить тюменскому бизнесу работу в рамках множества свободных экономических зон Фото:

Тюменские предприниматели найдут новых партнеров в рамках трех крупных промышленных форумов в Малайзии. Это направление будет новым для Тюмени и поможет закрепиться на рынках Юго-Восточной Азии, рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева.

«В настоящий момент еще нет понимания, кто конкретно поедет в Малайзию. Однако тюменцам это направление интересно в первую очередь множеством свободных экономических зон, расположенных в Малайзии. Это даст местному бизнесу возможность войти и закрепиться в Юго-Восточной Азии», — пояснила URA.RU Ульянцева.

По данным региональной торгово-промышленной палаты, в ноябре в Малайзии пройдут три крупных форума. CIO Leaders Summit Malaysia 2023 будет посвящена развитию бизнеса и IT. Международная конференция Medical, Medicine and Health Sciences Malaysia 2023 будет интересна фармакологической промышленности. А Tastefully Food & Beverage Expo 2023 заинтересует сельхозпроизводителей.

Как ранее сообщало URA.RU, тюменские бизнесмены налаживают контакты сразу в нескольких странах. В частности, удалось достичь предварительных договоренностей с турецким строительным бизнесом. Также они усилят свое присутствие в Китае, по всей Азии и в Африке.

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Тюменские предприниматели найдут новых партнеров в рамках трех крупных промышленных форумов в Малайзии. Это направление будет новым для Тюмени и поможет закрепиться на рынках Юго-Восточной Азии, рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева. «В настоящий момент еще нет понимания, кто конкретно поедет в Малайзию. Однако тюменцам это направление интересно в первую очередь множеством свободных экономических зон, расположенных в Малайзии. Это даст местному бизнесу возможность войти и закрепиться в Юго-Восточной Азии», — пояснила URA.RU Ульянцева. По данным региональной торгово-промышленной палаты, в ноябре в Малайзии пройдут три крупных форума. CIO Leaders Summit Malaysia 2023 будет посвящена развитию бизнеса и IT. Международная конференция Medical, Medicine and Health Sciences Malaysia 2023 будет интересна фармакологической промышленности. А Tastefully Food & Beverage Expo 2023 заинтересует сельхозпроизводителей. Как ранее сообщало URA.RU, тюменские бизнесмены налаживают контакты сразу в нескольких странах. В частности, удалось достичь предварительных договоренностей с турецким строительным бизнесом. Также они усилят свое присутствие в Китае, по всей Азии и в Африке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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