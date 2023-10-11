Котят отдают даром (архивное фото)
Житель Кургана отдает даром котят, называя их лечебными и мануальными. Объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Животные».
«Мануальные лечебные котята. Им полтора месяца, лоток знают. Даром», — написано в объявлении. В чем именно заключаются лечебные свойства питомцев — неизвестно.
Ранее в Кургане пожарные спасли из огня кота по кличке Митька. Его заметили случайно, так как он сливался с копотью из-за шерсти черного окраса.
Владелец не указал, как именно лечат котята
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