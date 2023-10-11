Курганец даром отдает «мануальных» котят. Скрин

Курганец заявляет, что владеет лечебными котятами

12 октября 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Котят отдают даром (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Кургана отдает даром котят, называя их лечебными и мануальными. Объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Животные». «Мануальные лечебные котята. Им полтора месяца, лоток знают. Даром», — написано в объявлении. В чем именно заключаются лечебные свойства питомцев — неизвестно. Ранее в Кургане пожарные спасли из огня кота по кличке Митька. Его заметили случайно, так как он сливался с копотью из-за шерсти черного окраса. Владелец не указал, как именно лечат котята Скрин с сайта Avito

Житель Кургана отдает даром котят, называя их лечебными и мануальными. Объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Животные». «Мануальные лечебные котята. Им полтора месяца, лоток знают. Даром», — написано в объявлении. В чем именно заключаются лечебные свойства питомцев — неизвестно. Ранее в Кургане пожарные спасли из огня кота по кличке Митька. Его заметили случайно, так как он сливался с копотью из-за шерсти черного окраса.