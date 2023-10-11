11 октября 2023

Курганец даром отдает «мануальных» котят. Скрин

Курганец заявляет, что владеет лечебными котятами
© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот, котенок
Котят отдают даром (архивное фото) Фото:

Житель Кургана отдает даром котят, называя их лечебными и мануальными. Объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Животные».

«Мануальные лечебные котята. Им полтора месяца, лоток знают. Даром», — написано в объявлении. В чем именно заключаются лечебные свойства питомцев — неизвестно.

Ранее в Кургане пожарные спасли из огня кота по кличке Митька. Его заметили случайно, так как он сливался с копотью из-за шерсти черного окраса.

Владелец не указал, как именно лечат котята
Владелец не указал, как именно лечат котята

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Житель Кургана отдает даром котят, называя их лечебными и мануальными. Объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Животные». «Мануальные лечебные котята. Им полтора месяца, лоток знают. Даром», — написано в объявлении. В чем именно заключаются лечебные свойства питомцев — неизвестно. Ранее в Кургане пожарные спасли из огня кота по кличке Митька. Его заметили случайно, так как он сливался с копотью из-за шерсти черного окраса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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