11 октября 2023

СКР выяснит причины выброса хлора в Чебаркуле, при котором пострадала девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет изучит обстоятельства ЧП с выбросом ядовитого газа в Чебаркуле Фото:

В Челябинской области началась доследственная проверка обстоятельств выброса хлора в плавательном бассейне города Чебаркуля, из-за которого попала в больницу школьница. Об этом сообщили URA.RU 12 октября в региональном управлении СКР.

«При водоподготовке и смешивании реагентов произошла химическая реакция с выбросом хлора в подвальном помещении бассейна „Олимпия“, расположенного в Чебаркуле. В результате 13-летняя девочка госпитализирована с признаками. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что силовики проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе нее установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовая оценка действиям ответственных за содержание и обеспечение безопасности объекта.

Выброс газа произошел 10 октября. Сейчас бассейн работает согласно графику, вода в нем соответствует всем нормам. По своей линии учреждение проверяет и администрация Чебаркульского района, сообщила URA.RU глава муниципалитета Светлана Виноградова.

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В Челябинской области началась доследственная проверка обстоятельств выброса хлора в плавательном бассейне города Чебаркуля, из-за которого попала в больницу школьница. Об этом сообщили URA.RU 12 октября в региональном управлении СКР. «При водоподготовке и смешивании реагентов произошла химическая реакция с выбросом хлора в подвальном помещении бассейна „Олимпия“, расположенного в Чебаркуле. В результате 13-летняя девочка госпитализирована с признаками. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что силовики проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе нее установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовая оценка действиям ответственных за содержание и обеспечение безопасности объекта. Выброс газа произошел 10 октября. Сейчас бассейн работает согласно графику, вода в нем соответствует всем нормам. По своей линии учреждение проверяет и администрация Чебаркульского района, сообщила URA.RU глава муниципалитета Светлана Виноградова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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