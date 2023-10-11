На «Уралвагонзаводе» рассказали, как улучшили защиту новых танков Т-90М «Прорыв»

В танках Т-90М «Прорыв» от «Уралвагонзавода» сделали дополнительную защиту

12 октября 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Танки Т-90М и Т-72Б3М постоянно совершенствуют (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В партии танков Т-90М «Прорыв», которые «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправил на фронт по заказу Минобороны, сделали несколько новых видов защиты. В частности, на прицелы. Об этом рассказал начальник сборочного цеха УВЗ Алексей Соколов. «Доработки ведутся непосредственно по рекомендациям танкистов, которые участвуют в СВО. Например, [установлена] дополнительная динамическая защита, дополнительная защита прицелов и многие другие вещи», — рассказал Соколов корреспонденту «Первого канала». Динамическая защита подобно чешуе покрывает уязвимые места танка — лоб корпуса и башни, боковые проекции и верхние полусферы. Также на корпусе танка есть специальные решетки и броневая сетка, которые могут защитить от попадания снаряда. Еще одна новинка — комплекс современных систем для активной защиты. Он создает помехи для управляемых ракет и систем наведения. Кроме того на танк может быть установлена система, работающая по принципу ПВО — своеобразный электронный мозг, способный обнаружить летящий снаряд и уничтожить его. 11 октября, в день своего 87-летия, «Уралвагонзавод» отправил на фронт партию бронетехники. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М «Прорыв», а также Т-72Б3М.

В партии танков Т-90М «Прорыв», которые «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправил на фронт по заказу Минобороны, сделали несколько новых видов защиты. В частности, на прицелы. Об этом рассказал начальник сборочного цеха УВЗ Алексей Соколов. «Доработки ведутся непосредственно по рекомендациям танкистов, которые участвуют в СВО. Например, [установлена] дополнительная динамическая защита, дополнительная защита прицелов и многие другие вещи», — рассказал Соколов корреспонденту «Первого канала». Динамическая защита подобно чешуе покрывает уязвимые места танка — лоб корпуса и башни, боковые проекции и верхние полусферы. Также на корпусе танка есть специальные решетки и броневая сетка, которые могут защитить от попадания снаряда. Еще одна новинка — комплекс современных систем для активной защиты. Он создает помехи для управляемых ракет и систем наведения. Кроме того на танк может быть установлена система, работающая по принципу ПВО — своеобразный электронный мозг, способный обнаружить летящий снаряд и уничтожить его. 11 октября, в день своего 87-летия, «Уралвагонзавод» отправил на фронт партию бронетехники. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М «Прорыв», а также Т-72Б3М.