Названы две причины, из-за которых глава МВД России летит в Екатеринбург

Колокольцев откроет в Екатеринбурге дом для полицейских и обсудит кризис кадров

12 октября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Приезд в Екатеринбург Владимира Колокольцева связан с внеплановой проверкой (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, чье прибытие в Екатеринбург ожидается в конце октября, летит на Урал по двум причинам. Одна — и главная из них — кадровый кризис в свердловской полиции. Вторая намного приятнее: глава МВД планирует принять участие в открытии дома для полицейских. Об этом URA.RU рассказали два источника в ведомстве. «По моей информации, Колокольцев летит с внеплановой проверкой из-за кадровой составляющей — в свердловском главке дичайший некомплект. Мы возвращается в 90-е, некому работать в наружных службах, причина — отношение руководителей к личному составу. Они перестали видеть в сотрудниках людей», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что даже повышение зарплаты силовикам, запущенное с 1 октября, не остановило отток кадров в свердловском главке. Ряды личного состава редеют, и настолько катастрофической ситуации, по словам инсайдера, нет ни в одном другом регионе России. «Люди-то готовы работать и за ту зарплату, какая была, но уходят из-за скотского отношения руководящего состава к своим подчиненным. Работать некому, и в будущем это может обусловить рост преступности. Колокольцев это понимает», — говорит собеседник. Второй собеседник назвал другую причину приезда шефа МВД. По его словам, Колокольцев примет участие в открытии многоэтажки для сотрудников полиции на улице Крауля. «Этот долгострой строили, замораживали и наконец-то достроили спустя 15 лет. Колокольцев торжественно его откроет», — сказал источник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-центр МВД России. Ответ на момент публикации не поступил. О приезде Владимира Колокольцева на Урал стало известно в начале текущей недели. Перед его визитом шеф свердловской полиции Александр Мешков ушел в отпуск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, чье прибытие в Екатеринбург ожидается в конце октября, летит на Урал по двум причинам. Одна — и главная из них — кадровый кризис в свердловской полиции. Вторая намного приятнее: глава МВД планирует принять участие в открытии дома для полицейских. Об этом URA.RU рассказали два источника в ведомстве. «По моей информации, Колокольцев летит с внеплановой проверкой из-за кадровой составляющей — в свердловском главке дичайший некомплект. Мы возвращается в 90-е, некому работать в наружных службах, причина — отношение руководителей к личному составу. Они перестали видеть в сотрудниках людей», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что даже повышение зарплаты силовикам, запущенное с 1 октября, не остановило отток кадров в свердловском главке. Ряды личного состава редеют, и настолько катастрофической ситуации, по словам инсайдера, нет ни в одном другом регионе России. «Люди-то готовы работать и за ту зарплату, какая была, но уходят из-за скотского отношения руководящего состава к своим подчиненным. Работать некому, и в будущем это может обусловить рост преступности. Колокольцев это понимает», — говорит собеседник. Второй собеседник назвал другую причину приезда шефа МВД. По его словам, Колокольцев примет участие в открытии многоэтажки для сотрудников полиции на улице Крауля. «Этот долгострой строили, замораживали и наконец-то достроили спустя 15 лет. Колокольцев торжественно его откроет», — сказал источник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-центр МВД России. Ответ на момент публикации не поступил. О приезде Владимира Колокольцева на Урал стало известно в начале текущей недели. Перед его визитом шеф свердловской полиции Александр Мешков ушел в отпуск.