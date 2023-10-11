В Тюмени продолжается рост цен на топливо

За неделю в Тюмени бензин подорожал больше, чем на 7% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за неделю подорожал бензин марки АИ-95. В начале октября его стоимость составляла 52 рубля, на текущий момент уже 56 рублей 80 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.

«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 80 копеек», — указано на сайте benzin-price. В начале октября цена бензина этой марки составляла 52 рублей 90 копеек за литр.

Также повышение цены зафиксировано и на топливо АИ-92. В начале октября его стоимость составляла 48 рублей 90 копеек. Обновленные данные на сервисе benzin-price указывают на тарифы от 50 рублей за литр.

Ранее агентство писало о том, что правительство РФ утвердило меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля.