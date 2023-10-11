11 октября 2023

В Тюмени продолжается рост цен на топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, н-1
За неделю в Тюмени бензин подорожал больше, чем на 7% Фото:

В Тюмени за неделю подорожал бензин марки АИ-95. В начале октября его стоимость составляла 52 рубля, на текущий момент уже 56 рублей 80 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.

«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 80 копеек», — указано на сайте benzin-price. В начале октября цена бензина этой марки составляла 52 рублей 90 копеек за литр.

Также повышение цены зафиксировано и на топливо АИ-92. В начале октября его стоимость составляла 48 рублей 90 копеек. Обновленные данные на сервисе benzin-price указывают на тарифы от 50 рублей за литр.

Ранее агентство писало о том, что правительство РФ утвердило меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля.

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В Тюмени за неделю подорожал бензин марки АИ-95. В начале октября его стоимость составляла 52 рубля, на текущий момент уже 56 рублей 80 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price. «Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 80 копеек», — указано на сайте benzin-price. В начале октября цена бензина этой марки составляла 52 рублей 90 копеек за литр. Также повышение цены зафиксировано и на топливо АИ-92. В начале октября его стоимость составляла 48 рублей 90 копеек. Обновленные данные на сервисе benzin-price указывают на тарифы от 50 рублей за литр. Ранее агентство писало о том, что правительство РФ утвердило меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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