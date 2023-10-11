В Тюмени продолжается рост цен на топливо

В Тюмени за неделю подорожал бензин марки АИ-95. В начале октября его стоимость составляла 52 рубля, на текущий момент уже 56 рублей 80 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.
«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 56 рублей 80 копеек», — указано на сайте benzin-price. В начале октября цена бензина этой марки составляла 52 рублей 90 копеек за литр.
Также повышение цены зафиксировано и на топливо АИ-92. В начале октября его стоимость составляла 48 рублей 90 копеек. Обновленные данные на сервисе benzin-price указывают на тарифы от 50 рублей за литр.
Ранее агентство писало о том, что правительство РФ утвердило меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля.
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