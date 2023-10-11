Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 12 октября отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Они возложили цветы у Вечного огня, передает корреспондент URA.RU.
«Первые лица Челябинской области и делегация Республики Беларусь собрались 12 октября в Аллее славы. Текслер и Головченко возложили венки у Вечного огня и почтили память павшим в ВОВ», — сообщает корреспондент.
Делегация из Беларуси, которую возглавил премьер-министр республики Головченко, прибыла в Челябинск 11 октября. На заседании рабочей группы по взаимодействию обсуждался экспорт автошин, бытовой химии и других перспективных товаров.
12 октября на совещании правительства региона и делегации был поднят вопрос запуска прямых авиарейсов из Челябинска в Минск. Также в регион начнут поставлять агродроны, беспилотники и другую технику, необходимую в сельском хозяйстве.
Губернатор Текслер и почетный гость из Беларуси посетили Аллею Славы
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 12 октября отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Они возложили цветы у Вечного огня, передает корреспондент URA.RU. «Первые лица Челябинской области и делегация Республики Беларусь собрались 12 октября в Аллее славы. Текслер и Головченко возложили венки у Вечного огня и почтили память павшим в ВОВ», — сообщает корреспондент. Делегация из Беларуси, которую возглавил премьер-министр республики Головченко, прибыла в Челябинск 11 октября. На заседании рабочей группы по взаимодействию обсуждался экспорт автошин, бытовой химии и других перспективных товаров. 12 октября на совещании правительства региона и делегации был поднят вопрос запуска прямых авиарейсов из Челябинска в Минск. Также в регион начнут поставлять агродроны, беспилотники и другую технику, необходимую в сельском хозяйстве.