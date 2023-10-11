11 октября 2023

Челябинский губернатор и премьер-министр Беларуси отдали дань памяти героям. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов Головченко Романом и Алексеем Текслером. Челябинск, вечный огонь, текслер алексей, головченко роман
Алексей Текслер и Роман Головченко возложили цветы у памятника «Вечный огонь» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 12 октября отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Они возложили цветы у Вечного огня, передает корреспондент URA.RU.

«Первые лица Челябинской области и делегация Республики Беларусь собрались 12 октября в Аллее славы. Текслер и Головченко возложили венки у Вечного огня и почтили память павшим в ВОВ», — сообщает корреспондент.

Делегация из Беларуси, которую возглавил премьер-министр республики Головченко, прибыла в Челябинск 11 октября. На заседании рабочей группы по взаимодействию обсуждался экспорт автошин, бытовой химии и других перспективных товаров.

12 октября на совещании правительства региона и делегации был поднят вопрос запуска прямых авиарейсов из Челябинска в Минск. Также в регион начнут поставлять агродроны, беспилотники и другую технику, необходимую в сельском хозяйстве.

Возложение цветов Головченко Романом и Алексеем Текслером. Челябинск
Губернатор Текслер и почетный гость из Беларуси посетили Аллею Славы
Фото:
Возложение цветов Головченко Романом и Алексеем Текслером. Челябинск
У мемориала павшим в ВОВ «Вечный огонь» возложили венки от каждой из сторон
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 12 октября отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Они возложили цветы у Вечного огня, передает корреспондент URA.RU. «Первые лица Челябинской области и делегация Республики Беларусь собрались 12 октября в Аллее славы. Текслер и Головченко возложили венки у Вечного огня и почтили память павшим в ВОВ», — сообщает корреспондент. Делегация из Беларуси, которую возглавил премьер-министр республики Головченко, прибыла в Челябинск 11 октября. На заседании рабочей группы по взаимодействию обсуждался экспорт автошин, бытовой химии и других перспективных товаров. 12 октября на совещании правительства региона и делегации был поднят вопрос запуска прямых авиарейсов из Челябинска в Минск. Также в регион начнут поставлять агродроны, беспилотники и другую технику, необходимую в сельском хозяйстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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