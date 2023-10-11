11 октября 2023

В ХМАО задержали авиарейс Utair в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, ожидание, полет, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, пассажиры, авиакомпания, туристы, туризм, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
В аэропорту Советского на 6 часов задержали рейс в Екатеринбург Фото:

В аэропорту Советского на 6 часов задержали вылет самолета Utair в Екатеринбург. Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщило надзорное ведомство в своем telegram-канале.

«В аэропорту г. Советский. произошла задержка рейса UT335/336 по маршруту Екатеринбург — Советский — Екатеринбург авиакомпании «ЮТэйр», — говорится в сообщении. Точная причина задержки авиарейса не указана.

Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 15:30, но задержан до 21:30 часов. Вылета ожидают 59 пассажиров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.

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В аэропорту Советского на 6 часов задержали вылет самолета Utair в Екатеринбург. Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщило надзорное ведомство в своем telegram-канале. «В аэропорту г. Советский. произошла задержка рейса UT335/336 по маршруту Екатеринбург — Советский — Екатеринбург авиакомпании «ЮТэйр», — говорится в сообщении. Точная причина задержки авиарейса не указана. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 15:30, но задержан до 21:30 часов. Вылета ожидают 59 пассажиров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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