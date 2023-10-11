В ХМАО задержали авиарейс Utair в Екатеринбург

В аэропорту Советского на 6 часов задержали рейс в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Советского на 6 часов задержали вылет самолета Utair в Екатеринбург. Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщило надзорное ведомство в своем telegram-канале.



«В аэропорту г. Советский. произошла задержка рейса UT335/336 по маршруту Екатеринбург — Советский — Екатеринбург авиакомпании «ЮТэйр», — говорится в сообщении. Точная причина задержки авиарейса не указана.



Самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 15:30, но задержан до 21:30 часов. Вылета ожидают 59 пассажиров.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.