Власти ХМАО выделили Нягани почти миллиард рублей на расселение аварийных домов

Власти ХМАО выделили Нягани 883 миллиона рублей для расселения десяти аварийных домов, находящихся первыми в очередности, до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашева в своем telegram-канале.
«Нягань получит дополнительные средства из бюджета автономного округа на реализацию программ по улучшению жилищных условий горожан. Это позволит до конца текущего года, в том числе обеспечить новыми благоустроенными квартирами жителей порядка 10 аварийных домов, находящихся первыми в очередности», — написал глава города.
Ямашев уточнил, что город также будет участвовать в расселении. Его доля составит 7%, или 66 миллионов рублей. «Таким образом, новые благоустроенные квартиры будут приобретаться на общую сумму 949 миллионов рублей», — добавил мэр.
Ранее URA.RU писало о профиците бюджета ХМАО, который сложился по итогам первого полугодия. Средства планируется направить в том числе на расселение аварийного жилья.
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