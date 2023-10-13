Власти ХМАО выделили Нягани почти миллиард рублей на расселение аварийных домов

Нягань получит 883 миллиона рублей от ХМАО для расселения 10 аварийного жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, аварийный дом, жилье в наем, квартира посуточно, полотенце на веревке
Нягань вложит порядка миллиарда рублей в ликвидацию аварийного жилого фонда (архивное фото) Фото:

Власти ХМАО выделили Нягани 883 миллиона рублей для расселения десяти аварийных домов, находящихся первыми в очередности, до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашева в своем telegram-канале.

«Нягань получит дополнительные средства из бюджета автономного округа на реализацию программ по улучшению жилищных условий горожан. Это позволит до конца текущего года, в том числе обеспечить новыми благоустроенными квартирами жителей порядка 10 аварийных домов, находящихся первыми в очередности», — написал глава города.

Ямашев уточнил, что город также будет участвовать в расселении. Его доля составит 7%, или 66 миллионов рублей. «Таким образом, новые благоустроенные квартиры будут приобретаться на общую сумму 949 миллионов рублей», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало о профиците бюджета ХМАО, который сложился по итогам первого полугодия. Средства планируется направить в том числе на расселение аварийного жилья.

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Власти ХМАО выделили Нягани 883 миллиона рублей для расселения десяти аварийных домов, находящихся первыми в очередности, до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр города Иван Ямашева в своем telegram-канале. «Нягань получит дополнительные средства из бюджета автономного округа на реализацию программ по улучшению жилищных условий горожан. Это позволит до конца текущего года, в том числе обеспечить новыми благоустроенными квартирами жителей порядка 10 аварийных домов, находящихся первыми в очередности», — написал глава города. Ямашев уточнил, что город также будет участвовать в расселении. Его доля составит 7%, или 66 миллионов рублей. «Таким образом, новые благоустроенные квартиры будут приобретаться на общую сумму 949 миллионов рублей», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало о профиците бюджета ХМАО, который сложился по итогам первого полугодия. Средства планируется направить в том числе на расселение аварийного жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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