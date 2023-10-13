Зеленский признал важность зернового коридора для обеспечения ВСУ

14 октября 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что зерновой коридор нужен для содержания ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Зерновой коридор необходим для Киева, чтобы получать прибыль для содержания Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Зерновой коридор дает возможность наполнять бюджет, из которого мы финансируем военных. Это сложная миссия, мы благодарим партнеров, но все они знают, что украинская армия полностью финансируется только Украиной. Поэтому эти деньги нужно где-то брать, чтобы жила экономика, а зерно очень важно», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в одессе с исполняющим обязанности премьера Нидерландов Марком Рютте. Его слова передает ТАСС. При этом Зеленский не упомянул про желание помочь странам Африки, о котором обычно говорят украинские власти. По его словам, Украина хочет экспортировать не только продукты питания. Зеленский также рассказал, что нужно усилить безопасность альтернативного зернового коридора, запущенного Киевом в Черном море, для чего необходимы работы системы противовоздушной обороны, обеспечение конвоя и страхование кораблей. Ранее сообщалось, что Берлин отправит Украине ракетный комплекс IRIS-T и еще более десятка зенитных самоходных установок Gepard, чтобы защищать зерновой коридор. На данный момент Киев пытается нарастить поставки зерна по Черному морю и реке Дунай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зерновой коридор необходим для Киева, чтобы получать прибыль для содержания Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Зерновой коридор дает возможность наполнять бюджет, из которого мы финансируем военных. Это сложная миссия, мы благодарим партнеров, но все они знают, что украинская армия полностью финансируется только Украиной. Поэтому эти деньги нужно где-то брать, чтобы жила экономика, а зерно очень важно», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в одессе с исполняющим обязанности премьера Нидерландов Марком Рютте. Его слова передает ТАСС. При этом Зеленский не упомянул про желание помочь странам Африки, о котором обычно говорят украинские власти. По его словам, Украина хочет экспортировать не только продукты питания. Зеленский также рассказал, что нужно усилить безопасность альтернативного зернового коридора, запущенного Киевом в Черном море, для чего необходимы работы системы противовоздушной обороны, обеспечение конвоя и страхование кораблей. Ранее сообщалось, что Берлин отправит Украине ракетный комплекс IRIS-T и еще более десятка зенитных самоходных установок Gepard, чтобы защищать зерновой коридор. На данный момент Киев пытается нарастить поставки зерна по Черному морю и реке Дунай.