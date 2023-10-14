В ХАМАС назвали Россию решающей страной в урегулировании конфликта

Глава нацбюро ХАМАС Барака назвал РФ страной, способной закончить войну
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
ХАМАС поддерживает позицию Владимира Путина Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия способна сыграть решающую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.

«Движение ХАМАС относится с большим доверием к России и ее президенту Владимиру Путину, поэтому мы будем приветствовать российское посредничество в урегулировании конфликта», — подчеркнул Али Барака в интервью ТАСС. Он отметил, что палестинское движение заинтересовано в скорейшем завершении конфликта с Израилем и прекращении блокады сектора Газа.

Руководство ХАМАС также поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами на территории одной из арабских стран. Палестина ценит позицию российского президента по защите угнетенных стран, подчеркнул Барака.

Ранее Путин заявлял, что Палестина должна стать независимой со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также выражал готовность России готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.

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Россия способна сыграть решающую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака. «Движение ХАМАС относится с большим доверием к России и ее президенту Владимиру Путину, поэтому мы будем приветствовать российское посредничество в урегулировании конфликта», — подчеркнул Али Барака в интервью ТАСС. Он отметил, что палестинское движение заинтересовано в скорейшем завершении конфликта с Израилем и прекращении блокады сектора Газа. Руководство ХАМАС также поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами на территории одной из арабских стран. Палестина ценит позицию российского президента по защите угнетенных стран, подчеркнул Барака. Ранее Путин заявлял, что Палестина должна стать независимой со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также выражал готовность России готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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