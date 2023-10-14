В ХАМАС назвали Россию решающей страной в урегулировании конфликта

Россия способна сыграть решающую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.
«Движение ХАМАС относится с большим доверием к России и ее президенту Владимиру Путину, поэтому мы будем приветствовать российское посредничество в урегулировании конфликта», — подчеркнул Али Барака в интервью ТАСС. Он отметил, что палестинское движение заинтересовано в скорейшем завершении конфликта с Израилем и прекращении блокады сектора Газа.
Руководство ХАМАС также поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами на территории одной из арабских стран. Палестина ценит позицию российского президента по защите угнетенных стран, подчеркнул Барака.
Ранее Путин заявлял, что Палестина должна стать независимой со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также выражал готовность России готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.
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