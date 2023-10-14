Дети из ХМАО записали видео папам, которые находятся в зоне СВО
В День отца югорские дети записали трогательное видео своим папам, которые принимают участие в специальной военной операции. Ролик опубликовала губернатор региона Наталья Комарова.
«Отец — опора семьи. Уважаемые земляки, в День отца примите самые теплые поздравления. На видео — дети участников специальной военной операции из Югры поздравляют пап, наших героев. Здоровья, побед нашим отцам», — написала губернатор Югры в своем telegram-канале. На видео дети рассказывают, какие у них отцы и чему они у них научились.
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