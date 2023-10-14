14 октября 2023
13 октября 2023

В ХМАО дети участников СВО записали трогательное видео в День отца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведка, штурм, боевые действия, участники сво, передок, передовая
Дети из ХМАО записали видео папам, которые находятся в зоне СВО Фото:

В День отца югорские дети записали трогательное видео своим папам, которые принимают участие в специальной военной операции. Ролик опубликовала губернатор региона Наталья Комарова.

«Отец — опора семьи. Уважаемые земляки, в День отца примите самые теплые поздравления. На видео — дети участников специальной военной операции из Югры поздравляют пап, наших героев. Здоровья, побед нашим отцам», — написала губернатор Югры в своем telegram-канале. На видео дети рассказывают, какие у них отцы и чему они у них научились.

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В День отца югорские дети записали трогательное видео своим папам, которые принимают участие в специальной военной операции. Ролик опубликовала губернатор региона Наталья Комарова. «Отец — опора семьи. Уважаемые земляки, в День отца примите самые теплые поздравления. На видео — дети участников специальной военной операции из Югры поздравляют пап, наших героев. Здоровья, побед нашим отцам», — написала губернатор Югры в своем telegram-канале. На видео дети рассказывают, какие у них отцы и чему они у них научились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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