КНДР обвинила Японию в подготовке к вторжению в Корею

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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
В КНДР считают, что Япония готовится к вторжению Фото:

Рост военных расходов Японии, участие в учениях с США и Южной Кореей и намерение ускорить постановку на боевое дежурство ракет большой дальности говорят о том, что Токио якобы готовится к вторжению в Северную Корею. Об этом заявляется в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Вооруженные силы „отрядов самообороны“ Японии уже давно превысили потребность „всесторонней обороны“. Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными военными оснащениями, завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса — все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны», — говорится в сообщении ЦТАК.

Как отмечают авторы статьи, учения, которые проходят на островах и в море, направлены на отработку наступательной способности. По их мнению, Япония присоединяется к стратегии США и вмешивается во внутренние дела других стран.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей противоречит резолюции Совбеза ООН. По его словам, оно является незаконным и несправедливым.

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Рост военных расходов Японии, участие в учениях с США и Южной Кореей и намерение ускорить постановку на боевое дежурство ракет большой дальности говорят о том, что Токио якобы готовится к вторжению в Северную Корею. Об этом заявляется в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). «Вооруженные силы „отрядов самообороны“ Японии уже давно превысили потребность „всесторонней обороны“. Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными военными оснащениями, завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса — все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны», — говорится в сообщении ЦТАК. Как отмечают авторы статьи, учения, которые проходят на островах и в море, направлены на отработку наступательной способности. По их мнению, Япония присоединяется к стратегии США и вмешивается во внутренние дела других стран. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей противоречит резолюции Совбеза ООН. По его словам, оно является незаконным и несправедливым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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