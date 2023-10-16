КНДР обвинила Японию в подготовке к вторжению в Корею

В КНДР считают, что Япония готовится к вторжению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рост военных расходов Японии, участие в учениях с США и Южной Кореей и намерение ускорить постановку на боевое дежурство ракет большой дальности говорят о том, что Токио якобы готовится к вторжению в Северную Корею. Об этом заявляется в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Вооруженные силы „отрядов самообороны“ Японии уже давно превысили потребность „всесторонней обороны“. Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными военными оснащениями, завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса — все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны», — говорится в сообщении ЦТАК .

Как отмечают авторы статьи, учения, которые проходят на островах и в море, направлены на отработку наступательной способности. По их мнению, Япония присоединяется к стратегии США и вмешивается во внутренние дела других стран.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей противоречит резолюции Совбеза ООН. По его словам, оно является незаконным и несправедливым.